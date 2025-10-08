Utvecklare till vår data lake-förmåga
I sektionen Beslutstöd och Analys utvecklar och underhåller vi plattformar inom data, analys och business intelligence. Vi är nu i uppstartsfasen att modernisera, utveckla och tillhandahålla en hållbar dataplattform.
Utvecklare till vår data lake-förmågaPubliceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss kommer du att ingå i ett tvärfunktionellt team där du tillsammans med andra utvecklare, dataanalytiker och kunder skapar och förbättrar vår dataplattform/data lake förmåga. Du kommer att ha en central roll i att bygga, implementera och livscykelhantera dataplattformen för att tillgodose Trafikverkets analys- och beslutsstödsbehov. Din insats kommer att vara bidragande för att bygga stabila och användbara produktionsflöden. Teamets åtagande är av bredare karaktär och ibland kan man behöva stötta teamet i andra tekniska områden i leveransen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta med datalager, datalakes och integrationslösningar för att effektivisera dataflöden.
Implementera och optimera databearbetning, inklusive batch- och stream-processing.
Säkerställa och utveckla att dataplattformen är robust, säker och optimerad för verksamhetens behov.
Samarbeta med olika team inom utveckling, dataanalys och affärsintelligens för att möta krav och leverera värde för användarna av dataplattformen.
Delta i hela utvecklingscykeln, från kravanalys till implementation och underhåll.
Stötta och supportera användare av leveransen gällande tekniska frågor.
Utföra kontinuerlig förbättring av plattformens arkitektur och funktionalitet.
Vara aktiv medlem i utveckling av våra arbetssätt.
Övrig information
Placeringsort för den här tjänsten är Borlänge. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan möjlighet finnas att jobba på distans upp till två dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att samarbeta och ser styrkan i att lösa uppgifter tillsammans med andra. När utmaningar uppstår bidrar du med idéer och initiativ för att hitta lösningar. Du kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt och håller fokus även när förutsättningarna förändras. Genom ditt lugn och din anpassningsförmåga skapar du trygghet och driv i teamet.
Vi ser också att du har
högskoleutbildning minst 180 hp med inriktning inom systemutveckling, data engineering alternativt annan relevant utbildning som vi i kombination med nedan listade kunskapskrav bedömer som jämförbar
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som data engineer eller systemutvecklare
erfarenhet av att skapa integrationer mellan olika källtyper (ex. XML, JSON, MSSQL, S3, API)
erfarenhet av programmering i språk som Python, Java, eller Scala
erfarenhet av databashantering (ex SQL, NoSQL,) och objektlagring
kunskap om dataarkitektur och prestandaoptimering
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med datapipelines så som både batch- eller realtidsdataflöden/ datapiplines.
Erfarenhet av modern integrationsteknik t.ex. Kafka, RabbitMQ.
Kunskap om containerisering och orkestrering (t.ex. Docker, Kubernetes).
Erfarenhet av säkerhet och åtkomstkontroller i IT-lösningar.
Erfarenhet av datalager, datalakes, ETL-processer .
Erfarenhet av modelleringstekniker (ex Data vault 2.0, Kimball).Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
