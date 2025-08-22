Utvecklare till Oryx Simulations i Umeå!
2025-08-22
Vill du vara med och utveckla framtidens maskinsimuleringar? Bli en del av ett team som värdesätter innovation och samarbete, där du får möjlighet att påverka från planeringsstadiet till färdig produkt.
OM TJÄNSTEN
Som utvecklare hos Oryx kommer du att arbeta med varierande uppgifter, från webbprogrammering till databashantering och Linux-arbete. Du kommer att vara involverad tidigt i planeringsprocessen och arbeta nära teamet för att skapa innovativa lösningar.
Du erbjuds
• Ett roligt och utmanade jobb
• Goda möjligheter att utvecklas
• Interaktion med kunder globalt
• En roll där du kommer se hur ditt arbete påverkar produkten och se vad du skapat
Utöver ovan nämnda erbjuds du 1 timme friskvård i veckan samt ett generöst friskvårds bidrag på 5000 kr/år.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande men du kommer få vara med från start till färdig produkt. Det dagliga arbetet innebär ofta kundkontakt och nära samarbete med representanter från kundernas organisationer, både inom teknik och säljsidan. Du kommer främst arbeta i C++ och Oryx egna system; Oryx Framework.
Programvaran ställer höga krav på realtidsprestanda samt hög realism, vilket öppnar upp för både hårdvarunära programmeringsarbete och känsla för grafik och presentation.
Då kundbasen är spridd över hela världen kan resor förekomma i arbetet.
• Webbprogrammering
• Databashantering
• Linux-arbete
• Testning av system
• Deltagande i planeringsprocesser
• Teamarbete och samarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom teknisk datavetenskap, dataingenjör eller teknisk fysik.
• Behärskar svenska och engelska obehindrat, detta då språken används dagligen i arbetet.
• Har stort intresse för programmering samt är hungrig och villig att lära sig ny kod
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
