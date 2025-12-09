Utvecklare till medborgarcenter
2025-12-09
Vi är Sveriges bästa medborgarcenter för fjärde året i rad enligt Brilliant Awards 2025! Vilket vi givetvis är mycket stolta över. Vi hoppas att du vill vara med i vårt team och bidra till att vi fortsätter att hålla denna höga kvalitet och service till våra medborgare.
Nyfiken? Läs mer och välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Vi letar efter dig som ser den nya rollen som utvecklare som det viktigaste och roligaste man kan arbeta med. En central del av uppdraget är att bidra till att utveckla digitaliseringen av medborgarcenter, genom att införa fler AI-lösningar, automatiserade processer, e-tjänster eller andra digitala stöd som förenklar vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare.
Du ansvarar för att utveckla och förbättra medborgarcenters arbetssätt, metoder och processer i syfte att utveckla vårt arbete för mer effektiva, enhetliga och medborgarorienterade flöden genom hela kommunen. Rollen ska bidra till att förenkla ärendehantering och stärka kvaliteten i servicen genom analys, utveckling och implementering av förbättringar där medborgare och näringsliv står i fokus. I arbetsuppgifterna ingår också rollen som systemadministratör för verksamhetssystem som används inom medborgarcenter.
Vem söker vi?
Du har högskoleexamen inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller systemvetenskap alternativt examen från YH-utbildning om minst två år eller annan utbildning som arbetsgivaren anser lämpligt för arbetsområdet. Vi vill att du har minst två års erfarenhet av verksamhetsutveckling, processledning eller kvalitetsarbete, gärna inom offentlig sektor. Erfarenhet av projektledning och förbättringsarbete i komplexa organisationer med flera aktörer krävs för tjänsten.
Erfarenhet av att analysera verksamhetsdata och omsätta resultat till konkreta förbättringsförslag är ett krav liksom att du lätt för att förstå, använda och utveckla digitala verktyg som stödjer verksamheten. Vi vill att du är bra på att söka information digitalt och vi ser gärna att du tidigare har arbetat i serviceverksamhet med direktkontakt med medborgare eller kunder. Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna krävs att du kan kommunicera på både svenska och engelska. Vi vill också att du är duktig på att hålla i presentationer, föreläsningar och utbildningar och kan anpassa dessa efter målgruppens behov.
För att lyckas i rollen är du bra på att skapa och bibehålla goda relationer och kan samarbeta väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Självklart har du lätt att dra genomtänkta slutsatser och omsätta analyserad data till fungerande lösningar.
Det här är vi
Medborgarcenter är medborgares, företags och föreningars väg in till Kristianstads kommun och förvaltningarnas förlängda arm utåt. Enheten tar varje dag emot cirka 500 ärenden som vi besvarar på uppdrag av kommunens förvaltningar. De flesta frågorna hanterar vi och de vi inte kan svara på förmedlar vi vidare till kommunens förvaltningar. Medborgarcenter består av 19 medarbetare i olika roller och vi finns i Rådhus Skåne samt i Östra kommunhusets besökscentrum.
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
