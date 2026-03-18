Utvecklare (.NET) till skolplattform
2026-03-18
Vill du vara med och utveckla en plattform som används varje dag av tusentals elever och lärare? Hos oss jobbar du nära produkten i ett team som bryr sig om det vi bygger. Vi utvecklar tjänster för skolan och lägger stor vikt vid att de faktiskt underlättar i vardagen för både elever och lärare.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka både din arbetsdag och hur vi bygger vår produkt.
Nu söker vi en utvecklare med några års arbetslivserfarenhet som vill vara med och vidareutveckla vår plattform. Rollen kan formas efter din bakgrund där du kan arbeta mest i backend eller bredare som fullstack, beroende på vad du trivs bäst med.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta både med att utveckla nytt och förbättra det som redan finns. Mycket av arbetet handlar om att förstå problem på riktigt och hitta lösningar som håller över tid.
Du kommer bland annat att:
• Utveckla och förbättra funktionalitet i plattformen.
• Felsöka och lösa problem i kod, infrastruktur och databas.
• Arbeta nära kollegor för att ta fram lösningar som gör nytta för användarna.
Vem är du?
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling och känner dig trygg i att ta ansvar för tekniska lösningar. Du gillar att förstå varför problem uppstår och att hitta bra sätt att lösa dem. Du är nyfiken, gillar att samarbeta och motiveras av att bygga lösningar som används dagligen av elever och lärare.
• Mycket goda kunskaper i C# och .NET.
• Erfarenhet av Azure (Functions, API App, Web App).
• Kunskap inom Microsoft SQL, Redis och autentisering.
Det är ett plus om du har erfarenhet av:
• Power BI
• Kubernetes
• SQL-optimering.
• Automatiserade tester
• React och JavaScript
Haldors huvudkontor finns i Sundsvall. Tjänsten är flexibel med möjlighet till hybridarbete, men resor till kontoret förekommer.
Låter det intressant? Hör av dig så tar vi det därifrån.
Om verksamheten
Vi på Haldor brinner för skola och digitalisering och är ett av få företag i världen som utvecklar pedagogiska tjänster för skola som är sömlöst integrerade i Microsoft Teams. Idag används våra tjänster av kunder i 22 länder. Vi har ett nära samarbete med Microsoft och har fått utmärkelserna Microsoft Education Partner of the Year Finalist samt Microsoft Sweden Partner of the Year.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Haldor med Poolia. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofie Cardegren på sofie.cardegren@poolia.se
