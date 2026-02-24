Utvecklare inriktning mot digitalisering
2026-02-24
Nu finns en öppning för dig som vill arbeta med vår utveckling av digitala arbetssätt och förbättrar stödet till invånarna. Som utvecklare ansvarar du för att driva och stötta utvecklingen av digitala arbetssätt, tjänster och lösningar i alla verksamheter inom socialförvaltningen. Även om du är ensam utvecklare med din inriktning ingår du i ett kompetent gäng på kvalitets- och utvecklingsenheten.
Vi finns centralt i Eskilstuna, nära tåg- och busstationen. Här har du möjlighet att jobba på distans under viss del av arbetstiden.
Uppdraget är brett och pendlar mellan strategisk- och operativ nivå. Tillsammans med verksamheterna arbetar du för att digitala arbetssätt och lösningar ska vara användarvänliga, effektiva och hållbara över tid. Du bevakar behoven och driver förvaltningens frågor på en strategisk nivå. Du är intern projektledare i kommungemensamma initiativ. Utifrån verksamheternas behov, lagkrav och användarperspektiv formulerar du kraven för digitala lösningar samt bidrar till implementering och förvaltning av digitala verktyg och system. Du följer upp effekter av insatser och föreslår förbättringar i samarbete med andra utvecklare. En del i uppdraget är att öka organisationens förmåga att använda digitala verktyg effektivt och att bidra till nytänkande. Du ingår i olika samverkansgrupper på förvaltningen men också på kommun övergripande nivå som till exempel projektledningsgruppen för digitalisering och IT och är objektledare enligt modellen PM3..Kvalifikationer
Du har redan erfarenhet av att utveckla och implementera digitalt stöd. Du har erfarenhet av objektsförvaltning eller projektledning. Har du jobbat nära verksamheter gällande digitaliseringsfrågor är det en stor fördel. Kanske inom eller med socialtjänst? Du förstår därför hur viktigt det är att vara lyhörd och nyfiket intresserad för att förstå och kunna översätta behov till användbara digitala verktyg och arbetssätt. Samtidigt är du pedagogisk och väcker engagemang och nyfikenhet för nya arbetssätt och tekniker. Du har många kontaktytor och ingår i flera samarbeten där din förmåga att skapa goda relationer kommer till nytta. Som person är du strukturerad och gillar ordning och reda. Du är självgående och tar egna initiativ. Du trivs som bäst när du får vara en del av en helhet och kan aktivt bidra. Du har en akademisk examen.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt engagerande team.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
