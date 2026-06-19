Legitimerad Psykolog Sökes För Arbete Med Ikbt
N & M Medical AB / Psykologjobb / Burlöv Visa alla psykologjobb i Burlöv
2026-06-19
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Legitimerad psykolog sökes för arbete med IKBT
Vill du vara en del av ett engagerat och växande team där patienten alltid står i centrum?
Vi öppnade dörrarna till våra moderna lokaler i februari 2022 och har idag cirka 5 000 listade patienter. Nu söker vi en legitimerad psykolog som vill arbeta med Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi (IKBT) och bidra till att göra psykologisk behandling mer tillgänglig för våra patienter.Publiceringsdatum2026-06-19Om tjänsten
Tjänsten är särskilt inriktad på IKBT-behandlingar, vilket innebär att du kommer att arbeta med bedömning, uppföljning och behandlingsstöd inom ramen för internetbaserad KBT. Arbetet passar dig som uppskattar självständighet, struktur och digitala arbetssätt samtidigt som du värdesätter samarbete med kollegor inom primärvården.
Du blir en del av ett varmt och prestigelöst team där det är högt i tak och där vi arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa som gemensamt mål.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog.
Har intresse för eller erfarenhet av IKBT.
Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt.
Är initiativtagande och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Har ett genuint engagemang för patientarbete och digitala behandlingsformer.
Vi erbjuder
En tjänst med tydligt fokus på IKBT.
Moderna och trivsamma lokaler.
Ett engagerat och stöttande team med korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Flexibilitet och möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad över tid.
Lön enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att hitta vår nästa kollega som vill vara med och utveckla framtidens psykologiska behandling inom primärvården. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: info@vcburlov.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare N & M Medical AB
(org.nr 559269-1629)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Vårdcentralen Burlöv Jobbnummer
9971409