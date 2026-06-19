Städare/Lokalvårdare sökes för behovsanställning

Lyxen Clean Move AB / Städarjobb / Markaryd
2026-06-19


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Vi söker städare för behovsanställning
Är du ansvarstagande, flexibel och tycker om att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker städare för behovsanställning till vårt företag. Arbetet utförs främst i Kronobergs län men kan även förekomma i Skåne, Halmstad och Kristianstad. Därför är det viktigt att du är flexibel och kan arbeta på olika orter vid behov.

Publiceringsdatum
2026-06-19

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning
Kontorsstädning
Flyttstädning
Övriga städuppdrag enligt kundens behov

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav
Du är ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Du har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Flexibelt arbete vid behov
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetspass i takt med företagets utveckling

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: Cleanmoveab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lyxen Clean Move AB (org.nr 559577-2723)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Aldin Tomeh
Cleanmoveab@gmail.com

Jobbnummer
9971411

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