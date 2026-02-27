Utvecklare inom Smart Manufacturing
Är du vår utvecklare inom Smart Manufacturing? Vår kund är ett ledande svenskt teknikföretag med stark innovationskultur och teknisk excellens.
Som utvecklare ingår du i ett agilt solution team bestående av Team Lead/Scrum Master, Solution Architect, Business Analyst och utvecklare. Du arbetar i flera parallella initiativ med fokus på integration, optimering och datadriven produktion.
Som utvecklare ingår du i ett agilt solution team bestående av Team Lead/Scrum Master, Solution Architect, Business Analyst och utvecklare. Du arbetar i flera parallella initiativ med fokus på integration, optimering och datadriven produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla IIoT-lösningar baserade på Ignition och HighByte
Integrera och konfigurera SCADA-system för säker och effektiv kommunikation
Arbeta med UNS (Unified Namespace) för en enhetlig och flexibel datamodell
Konfigurera och programmera PLC:er för styrning och övervakning av industriella processer
Utveckla dataflöden från ERP, MES och SCADA till visualisering i Grafana
Arbeta i containerbaserad miljö med Kubernetes
Du verkar i en geografiskt spridd organisation med en prestigelös kultur där man stöttar varandra och når resultat tillsammans.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som är en noggrann och metodisk problemlösare med förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar. Du har stark analytisk förmåga, dokumenterar strukturerat och har ett genuint intresse för modern industriell teknik.Kvalifikationer
Praktisk produktionserfarenhet
Utbildning inom automationsteknik, industriell IT eller programmering/datahantering (YH/KY eller ingenjörsutbildning inom exempelvis elektro, data eller maskin)
Erfarenhet av utveckling och underhåll av IIoT-lösningar
Kunskap om SCADA-system och integration av industriella enheter
Förståelse för industriella kommunikationsprotokoll såsom OPC UA och MQTT
Erfarenhet av PLC-programmering och konfigurering
Goda programmeringskunskaper inom industriella applikationer
Meriterande kompetens
Erfarenhet av UNS eller liknande industriell datamodellering (HighByte Intelligence Hub meriterande)
Programmering i Java, Python eller liknande
SQL och databashantering
Erfarenhet av Grafana
Versionshantering (Git)
Kubernetes och containerbaserade miljöer
Machine Learning och Computer Vision
Om uppdraget
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
