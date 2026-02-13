Utvecklare inom Smart Manufacturing
2026-02-13
I denna roll i Linköping arbetar du nära produktion, verksamhet och IT för att utveckla robusta och framtidssäkra lösningar inom smart manufacturing och industriell datahantering. Du får möjlighet att påverka arkitektur, teknikval och hur lösningarna implementeras i verksamheten.
Du blir en del av ett agilt solution team bestående av team lead/Scrum Master, Solution Architect, Business Analyst och utvecklare. Tillsammans driver ni utvecklingsinitiativ som syftar till ökad effektivitet, skalbarhet och produktivitet.
Organisationen är geografiskt distribuerad och arbetet sker i flera team. Kulturen präglas av professionalism, samarbete och kunskapsdelning, där man stöttar varandra och når resultat gemensamt.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Utveckla och underhålla IoT-lösningar, bland annat med Ignition och HighByte
Integrera och konfigurera SCADA-system för att säkerställa stabil kommunikation mellan enheter och system
Arbeta med Unified Namespace (UNS) för att skapa en flexibel och enhetlig datamodell
Programmera och konfigurera PLC:er för styrning och övervakning av industriella processer
Utveckla dataflöden från ERP-, MES- och SCADA-system till visualisering i Grafana
Arbeta i containerbaserade miljöer med drift i Kubernetes
Bidra till arkitektur och systemdesign med fokus på prestanda, stabilitet och skalbarhet Profil
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och metodisk i ditt arbetssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att arbeta självgående samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma mål. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt, ett öga för detaljer och en vilja att fortsätta utvecklas inom modern industriell teknik.Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet från produktion eller industriell verksamhet
Eftergymnasial utbildning inom automationsteknik, industriell IT, programmering, datateknik eller liknande (YH/KY/ingenjör)
Erfarenhet av utveckling och underhåll av IIoT-lösningar samt integration av industriella enheter
Kunskap om SCADA-system; erfarenhet av Ignition eller Kepware är meriterande
Förståelse för industriella kommunikationsprotokoll såsom OPC UA och MQTT
Erfarenhet av PLC-programmering och konfigurering
Goda programmeringskunskaper, särskilt inom industriella applikationer
Meriterande:
Erfarenhet av UNS eller liknande modeller för industriell datahantering
HighByte Intelligence Hub
Programmeringsspråk som Java eller Python
SQL och databashantering
Grafana för visualisering och övervakning
Versionshantering, exempelvis Git
Kubernetes och containerteknik
Machine Learning eller Computer VisionÖvrig information
Krav på svenskt medborgarskap
Säkerhetsklassning kan komma att förekomma
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
