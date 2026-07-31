Utvecklare Inom Itsm Till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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Om uppdraget
Verksamheten befinner sig i en omfattande digitaliseringsresa och utvecklar skräddarsydda digitala lösningar, verktyg och stöd för att skapa effektiva och robusta IT-processer. Vi söker nu två erfarna utvecklare av ITSM-verktyg med förmåga att självständigt utveckla, konfigurera och vidareutveckla funktionalitet i ett nytt ITSM-system.
Rollen innebär att ingå i ett nybildat utvecklingsteam som ansvarar för utveckling, konfiguration, integration och teknisk förvaltning av ITSM-plattformen. Du arbetar nära Tech Lead, förvaltning och produktägare för att skapa lösningar med hög användbarhet och god förvaltningsbarhet.
Du förväntas ha god teknisk kompetens och erfarenhet av konfiguration och anpassning av ITSM-verktyg samt förståelse för ITSM-processer och arbetssätt i större organisationer.
ArbetsuppgifterUtveckla, konfigurera och anpassa ITSM-verktyget utifrån krav.
Skapa och konfigurera formulär, arbetsflöden, regler, notifieringar, rapporter och integrationer.
Vidareutveckla funktionalitet inom exempelvis Incident, Problem, Change, Release och Configuration Management.
Analysera krav och föreslå tekniska lösningar.
Felsöka, rätta och förbättra befintliga lösningar.
Arbeta med test, dokumentation och kvalitetssäkring.
Ta fram teknisk dokumentation och bidra vid överlämning till förvaltning.
Samarbeta med produktägare, Tech Lead, arkitekter, säkerhetsfunktioner och externa leverantörer.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
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172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
10016811