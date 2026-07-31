Sjuksköterska till Villa Telegrafen i Nynäshamn, 70 %, demens.
Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Nynäshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Nynäshamn
2026-07-31
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Nynäshamn
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
, Tyresö
eller i hela Sverige
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Boendet rymmer 50 lägenheter och ligger nära havet och service i Nynäshamn. Välkommen till ett modernt, klimatsmart boende där vi erbjuder en individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet. Vi satsar på fysisk aktivitet, men också möjlighet att koppla av. Vi har en trivsam samlingssal för gemensamma aktiviteter och för utevistelse finns gemensam innergård och takterrass.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: Deltid, 70 %, demens.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli enhetschef eller verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal. Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Höjdpunkterna är baserade på svar från Vardagas 180 sjuksköterskor som listat sina bästa argument för att jobba hos oss. Läs mer om deras svar här.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Vi satsar på ledarskapsutveckling för dig som sjuksköterska. En kurs vi kan erbjuda dig att gå är "Att leda utan att vara chef".
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillgängliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter MiraQ.
Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på och när man har idéer så lyssnar arbetsgivaren. " - Mårten Hedberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, StockholmPubliceringsdatum2026-07-31Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 1/10-26. Sista dag att ansöka är 31/8 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8152357-2124468". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Bryggargatan 12 (visa karta
)
149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
10016799