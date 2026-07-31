Personliga assistenter sökes till nystart av assistans i Gustavsberg
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-07-31
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Värmdö
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en 39-årig man som söker nya personliga assistenter till mitt team. Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag, inklusive tillsyn och övervakning av min andning. Därför är det viktigt att du är ansvarstagande, uppmärksam och trygg i din roll.
Jag kommunicerar med mina ögon och hela kroppen, så jag söker dig som är lyhörd, närvarande och nyfiken på att lära känna mig och mitt sätt att uttrycka mig.
När jag mår som bäst tycker jag om att komma ut i naturen och uppleva omgivningen. Jag uppskattar också när det händer saker omkring mig och söker därför assistenter som är pigga, positiva och gärna tar initiativ till aktiviteter. Eftersom mitt hem är en viktig plats för mig ser jag gärna att du tycker om att skapa ordning, trivsel och hjälpa till med de sysslor som får vardagen att fungera.
För mig är personkemin viktig. Jag söker dig som har ett varmt bemötande, ett positivt synsätt och som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du behöver vara engagerad, pålitlig och tycka om att göra vardagen innehållsrik och meningsfull.
För rätt person finns möjlighet att ta ett utökat ansvar som arbetsledare.
Känner du att det här passar dig? Då ser jag fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
139 36 GUSTAVSBERG Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10016800