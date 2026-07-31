Personlig assistent sökes till livsglad och spirituell kvinna
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-31
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Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vill du arbeta nära en person med ett rikt liv, många intressen och en positiv inställning? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vår uppdragsgivare är en spirituell, livsglad och energirik kvinna med en muskelsjukdom som nu söker kvinnliga personliga assistenter. Hon har ett stort intresse för astrologi, spådomar med tarot, personlig utveckling och att läsa av människor, djur och platser. Utöver det tycker hon om hår, smink, skönhet och fotografering. Hon uppskattar både djupa och seriösa samtal, men har också mycket humor och tycker om att skratta tillsammans.
Som personlig assistent blir du hennes armar, ben och röst i vardagen. Det innebär att du hjälper henne med praktiska moment, men också fungerar som ett stöd vid exempelvis läkarbesök, sjukhusvistelser, myndighetskontakter och sociala sammanhang. Det är viktigt att du kan förmedla hennes ord och önskemål på ett korrekt och neutralt sätt, utan egna värderingar. Uppdragsgivaren kommunicerar bland annat genom mimik och text, vilket gör att du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska för att kunna tolka och förmedla det hon vill uttrycka.
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. Vissa dagar präglas av lugnare aktiviteter, såsom att titta på YouTube eller serier och umgås, medan andra dagar innehåller utflykter, ärenden och ett högre tempo. Därför söker vi dig som är flexibel och kan anpassa dig efter uppdragsgivarens dagsform och behov.
Vi söker dig som:
Är empatisk, lyhörd och har god förmåga att läsa av människor och situationer.
Vet när du behöver ta initiativ och när det är viktigt att ge utrymme och respektera integriteten.
Är kreativ, lösningsorienterad och tycker om att hitta nya idéer och aktiviteter.
Kan behålla lugnet och agera professionellt även i utmanande situationer.
Är öppen, prestigelös och har ett respektfullt bemötande.
Inte är allergisk mot pälsdjur, då pälsdjur finns i hemmet.
Talar, skriver och förstår svenska obehindrat, eftersom arbetet kräver att du kan tolka och förmedla uppdragsgivarens kommunikation genom både tal, mimik och text.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg. Passen är vanligtvis 12 timmar långa:
Kl. 08.00–20.00
Kl. 20.00–08.00
Dubbelassistans förekommer under vissa arbetspass. Vi söker både timanställda som kan arbeta vid behov och dig som önskar en fast schemarad. Det är en stor fördel om du har möjlighet att vara flexibel och hoppa in vid sjukfrånvaro och andra akuta behov. Tjänsten tillsätts omgående. Vid anställning får du en introduktion tillsammans med erfaren personal för att du ska känna dig trygg i din roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840)
112 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Kontakt
Karvan Chian karvan@primaomsorg.se 0722829325 Jobbnummer
10016792