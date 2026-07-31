Tekniker till stabilt företag
Addyourstaff AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nässjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nässjö
2026-07-31
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eller i hela Sverige
Viktiga delar i din roll
Vår kund söker nu en person till en spännande och ansvarsfull tjänst som tekniker.
Du kommer på egen hand att få prioritera det dagliga arbetet och vidta åtgärder för att säkerställa kvalitet och ansvara för den dagliga driften.
Här ingår även förbättringsarbete och kunden har ett väl utarbetat arbetssätt här och välkomnar nytänkande.
Vår kund har en mycket god sammanhållning och är lyhörda för sina medarbetare och du kommer få en plats i ett gott gäng.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
• Utföra service, underhåll, felsökning och reparation av mobila elverk.
• Genomföra funktionskontroller, provkörningar och verifiering av utrustning före och efter utförda arbeten.
• Upprätthålla god kundkontakt och representera verksamheten professionellt.
• Utföra mekaniska och elektriska reparationer samt återställning av komponenter och utrustning.
• Hantera och underhålla verkstadens maskiner, verktyg och bearbetningsmaskiner.
• Ansvara för beredskapsutrustningens kontroll, underhåll och tillgänglighet.
• Dokumentera utförda arbeten och följa gällande rutiner och system.
Om vi får önska
• Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• God kunskap inom mekaniskt underhåll och verkstadsarbete.
• Kunskap inom elteknik och elektronik.
• Erfarenhet av felsökning, service och reparation.
• Kunna felsöka i krets med eller utan kretsschema.
• Förmåga att använda verktyg, mätutrustning och bearbetningsmaskiner.
• God dator- och systemvana.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Är det här du?
Är du händig och med en god förståelse för mekanik och har en kunskap och erfarenhet av elektronik så vill vi gärna ha kontakt med dig. Gillar du att jobba självständigt med en egen planering och att ta ansvar för att ditt jobb rullar på så kan denna tjänst passa dig bra.
Bra att veta
Placeringsort: Nässjö
Ansök senast den: 2026-08-30
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
eller 070-218 10 80
Det här är Addstaff
Addstaff är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Vi erbjuder bred kompetens inom bemanning för industri och lager – från kollektivanställda till specialister och tekniker. Men vi gör mer än att bara fylla luckor i schemat – vi skapar möjligheter för företag att växa, för människor att hitta trygghet och stolthet i sitt arbete.
Addstaff är en del av Addpeople-koncernen, och vi delar samma grund: vi ser varje individ som den viktigaste personen i rummet.
Addstaff erbjuder
Att arbeta som konsult ger dig möjlighet att utveckla din erfarenhet, utforska nya branscher och skapa värdefulla kontakter. Kanske leder just detta uppdrag till något riktigt spännande i framtiden. På Addstaff följer vi alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor, försäkring samt kollektivavtal.
Läs mer om Addstaff på addstaff.nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addyourstaff AB
(org.nr 559540-4004)
571 41 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Addstaff AB Jobbnummer
10016790