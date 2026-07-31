Specialistundersköterska med inriktning demens till Lotsgården
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2026-07-31
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Ref: 20261734
Vill du vara med och utveckla framtidens demensvård?
Vi söker nu två specialistundersköterskor med inriktning demens till vård- och omsorgsboendet Lotsgården. Här blir du en del av en verksamhet som utvecklas för att ta emot både personer med somatiska vårdbehov och personer med demenssjukdom. Som en del av utvecklingsresan arbetar vi mot stjärnmärkning under 2027.
Läs mer om vård-och omsorgsboendet här: https://malmo.se/Vard--och-omsorgsboenden-i-Malmo/Alla-vard--och-omsorgsboenden/Lotsgarden.html
Hos oss får du använda din specialistkompetens för att ge ett tryggt, värdigt och meningsfullt liv för våra vårdtagare. Välkommen till en roll där ditt engagemang gör verklig skillnad!Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska på Lotsgården arbetar du både med det ordinarie omvårdnadsarbetet på avdelningen och med uppgifter kopplade till din specialistkompetens. Sektionschefen leder och fördelar arbetet och kan vid behov ge dig andra uppdrag utöver ditt specialistområde.
I rollen handleder och stöttar du kollegor, både individuellt och i grupp, och fungerar som en tillgänglig resurs i det dagliga arbetet. Du observerar och kartlägger de boendes behov samt bidrar till att planera och utforma kunskapsbaserade omvårdnadsinsatser med ett personcentrerat förhållningssätt och ett helhetsperspektiv över dygnet. Du är även ett stöd för kollegor i frågor som rör anhörigperspektivet.
Du är ett stöd till sektionschefen i arbetet med att utveckla, implementera och upprätthålla arbetssätt som stärker verksamhetens kvalitet. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt specialistområde och bidrar till att sprida ny kunskap i verksamheten. Vid behov deltar du också i nätverk och samverkansforum tillsammans med andra specialistundersköterskor, legitimerad personal och andra relevanta funktioner. Som en del av uppdraget stödjer du även sektionschefen i arbetet med kvalitetsregister och andra kvalitetsutvecklande insatser.
Schemat är förlagt dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH eller minst 60 HP. Utbildningen ska ha inriktning demens.
Undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
Dokumenterad kunskap, färdighet och erfarenhet i ett eller flera specialistområden inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
Vana av att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel samt ha en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten:
Handledarutbildning (minimum VO-college steg 2 eller likvärdig).
Specifik arbetslivserfarenhet från specialistområdet.
Tidigare erfarenhet av arbete i en stjärnmärkt verksamhet.
Systemvana från rådande verktyg - exempelvis LifeCare, Procapita, Flexite, Senior Alert och BPSD.
Som person är du självgående och tar ansvar för att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Du har förmåga att ta initiativ och bidra till utveckling av arbetssätt inom verksamheten.
Med utgångspunkt i din specialistkunskap har du en god förståelse för de fackmässiga aspekterna inom området och håller kontinuerligt din kunskap aktuell. Genom att dela med dig av din kompetens bidrar du till lärande och utveckling hos kollegor och blir en viktig kunskapsresurs i verksamheten.
Du har en god pedagogisk förmåga och anpassar ditt sätt att kommunicera och förmedla information utifrån olika personers behov och förutsättningar. Du värdesätter olikheter och har förståelse för hur människors olika bakgrunder, erfarenheter och grupptillhörigheter kan påverka både dig själv och andra.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Skåne Sektion 4 malmo-vard-omsorg.skane@kommunal.se +4640345504 Jobbnummer
10016805