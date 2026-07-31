Vi söker en HR-konsult till arbetet bland lagrum, människor och möjligheter
Fagersta kommun / Personaltjänstemannajobb / Fagersta Visa alla personaltjänstemannajobb i Fagersta
2026-07-31
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Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen – det här är vi!
HR-funktionen tillhör avdelningen Organisation och utveckling och arbetar som ett strategiskt och operativt HR-stöd till kommunens chefer och verksamheter så att de kan nå sina mål.
Vi är för närvarande fem kollegor inom HR som delar erfarenheter, stöttar varandra i våra ärenden och hjälps åt när arbetsbelastningen varierar. Hos oss behöver ingen kunna allt från början – vi hjälps åt att hitta svaren tillsammans. Vi uppskattar engagerade diskussioner, gott samarbete och människor som gärna bidrar med idéer och tar ansvar för helheten.
En av våra HR-kollegor har valt att ta nästa steg i sin karriär, vilket vi naturligtvis gläds åt. Samtidigt innebär det att vi nu har en ledig plats på vår enhet – och många chefer som fortsatt behöver vårt stöd. Vi söker dig som uppskattar uttrycket "får jag bara ställa en snabb fråga..." – och vet att HR-frågor sällan är riktigt så enkla.
Ditt uppdrag
Ingen dag är den andra lik - och det är en del av det som gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.
Att arbeta hos oss handlar inte enbart om att kunna lagar, regler, processer och rutiner. Det är förstås viktigt, men jobbet handlar minst lika mycket om människor. Och människor är sällan enkla. En fråga som från början verkar handla om semester kan visa sig beröra arbetsmiljö, kompetensförsörjning, samarbete i arbetsgruppen och flera olika regelverk. Det som på ytan ser ut som ett enkelt svar kräver ofta att man väger samman verksamhetens behov, lagstiftning, kollektivavtal och människors olika förutsättningar. Det är just därför vi tycker HR är så spännande!
Vi söker dig som trivs när frågorna saknar färdiga facit, som är nyfiken på att förstå vad som egentligen ligger bakom ett problem och som ser möjligheter där andra ser komplexitet.
Din roll
I rollen arbetar du som HR-stöd till en eller flera förvaltningar. Du blir en viktig partner till cheferna och verksamheterna i deras vardag och bidrar med kvalificerat, konsultativt och operativt stöd i deras utvecklingsarbete. Du förväntas även vara med och utveckla våra HR-processer. Du får stort eget ansvar i din roll och du förväntas ta initiativ och driva frågor framåt på ett långsiktigt och proaktivt sätt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• arbetsrätt
• förhandling
• rehabilitering
• arbetsmiljö
• kompetensförsörjning
• lönebildning
• ledarskaps- och medarbetarutveckling
• förändrings- och utvecklingsarbete
Kort sagt:
HR på riktigt – brett, varierat och nära verksamheten.
Dina kvalifikationer och meriterPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
• högskole- eller universitetsutbildning inom HR, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom HR-området
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt
• goda kunskaper i Office-paketet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriter
Det är meriterande om du har erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete samt kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal inom offentlig sektor. Vi ser gärna att du har B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är följande egenskaper hos dig viktiga:
Personlig mognad
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Muntlig kommunikation
Strukturerad
Känner du igen dig?
Om du under läsningen funderade på arbetsrättsliga frågeställningar, möjliga förbättringar eller tänkte "det där hade jag kanske formulerat lite annorlunda"...då finns det en god chans att du är precis den HR-konsult vi söker!
Intervjuer kan komma att påbörjas löpande under ansökningstiden!
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Kommun
(org.nr 212000-2106), https://fagersta.se
Bangårdsgatan 1 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Organisation och utveckling Kontakt
Ingmarie Westling Gustavsson ingmarie.westling.gustavsson@fagersta.se 0223-44185 Jobbnummer
10016803