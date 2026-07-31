Sjuksköterska, dag/kväll, natt, rotation
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-07-31
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
Stroke- och geriatrikavdelningen är en vårdavdelning med femton vårdplatser. Vi behöver bli fler sjuksköterskekollegor och söker dig med intresse för stroke, neurologi och geriatrik och som tilltalas av kombinationen akut sjukvård och rehabilitering.
På avdelningen arbetar vi dagligen med akut stroke, rehabilitering efter stroke samt utredning och rehabilitering av geriatriska patienter. Platserna är fördelade 10 strokeplatser och 5 geriatriska platser. Vi delar lokaler med medicinavdelningen och värnar ett gott samarbete mellan avdelningarna.
Hos oss är teamarbete centralt där målet är att skapa en god och säker vård samt en personcentrererad rehabilitering. I teamet ingår undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabassistent och läkare samt logoped, kurator och dietist.
Som sjuksköterska arbetar du med en till två undersköterskor och ansvarar för 5 patienter dagtid och 7–8 kvällstid. Nattetid arbetar två sjuksköterskor och en undersköterska tillsammans. Vi är en engagerad arbetsgrupp som tar gemensamt ansvar för utveckling och arbetssätt, med stark kollegial gemenskap. I gruppen finns en bred erfarenhet och vilja att ständigt utvecklas.
Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått din legitimation de senaste tolv månaderna deltar du i introduktionsåret där du genom färdighetsträning, reflektion och diskussioner i grupp tillsammans med erfarna sjuksköterskor och andra professioner får utveckla din förmåga som sjuksköterska. Genom introduktionsåret vill vi ge dig som ny sjuksköterska möjlighet till klinisk träning, fördjupning och reflektion för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i ditt nya yrke. Vår förhoppning är att du efter introduktionsåret ska känna trygghet i din yrkesroll och se kompetensutveckling som en naturlig del i ditt arbete.
Vi erbjuder arbete dag/kväll, natt eller rotation och formar gärna en tjänst som passar dig.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Utifrån evidens och beprövad erfarenhet planerar, genomför och utvärderar du omvårdnaden tillsammans med erfarna undersköterskor. Du företräder omvårdnaden i det multiprofessionella teamet och stöder patienter och anhöriga under tiden på avdelningen. Du samordnar vården på avdelningen och förbereder för utskrivning. Du samverkar med anhöriga, andra verksamheter och funktioner både inom och utom sjukhuset.
I uppdraget ingår att handleda studenter och introducera nya kollegor.
Är du nyexaminerad ligger fokus på att komma in i din nya roll och efterhand tar du större del i ansvarsområden och verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Du kan vara nyexaminerad eller erfaren och har ett intresse för att jobba med stroke, geriatrik och andra neurologiska sjukdomar. Har du erfarenhet av stroke, neurologi och geriatrik är det ett plus.
Du är öppen, självständig och ansvarstagande. Du vill utvecklas i din yrkesroll och deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Du uppskattar att vara en del av ett team och samarbeta nära kollegor. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter även i situationer där du snabbt behöver ställa om. Du kommunicerar väl och är tydlig både i din kommunikation och i ditt förhållningssätt. Du är lösningsfokuserad och flexibel som person.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
St: Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Stroke- och geriatrikavdelningen Kontakt
Enhetschef
Cecilia Berg 0498-268970 Jobbnummer
10016791