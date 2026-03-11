Utvecklare inom BI och Masterdata
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Nu letar vi efter framtidens utvecklare inom områdena BI och Masterdata där du får en möjlighet att göra skillnad i samhället samtidigt som du utvecklas i din karriär. Vi söker dig som har ett starkt driv att utvecklas och lära dig mer inom BI och Masterdata.
Hos oss får du arbeta i agila utvecklingsteam tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att använda data för att göra skillnad. Här är du med i hela processen från att analysera stora datamängder och identifiera viktiga trender, till att bygga och förvalta system som gör informationen tillgänglig och användbar för verksamheten. Du kommer att skapa visualiseringar och rapporter som förvandlar komplex data till tydliga beslutsunderlag och vara med och vidareutveckla Kriminalvårdens beslutstödsplattform och Masterdata. Du får också möjlighet att bidra till datadriven utveckling och att förbättra våra processer för datastyrning och datakvalitet så att vi kan lita på att informationen vi använder är både korrekt och relevant.
Du kommer att ingå i ett agilt utvecklingsteam där ni ansvarar för att ta fram digitaliserade lösningar som uppfyller verksamhetens behov. I teamet kommer du ha stöd av engagerade och hjälpsamma kollegor som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet inom området.
Vi tror på utveckling hos våra medarbetare och det finns stora möjligheter att påverka riktningen för just din utveckling beroende på vad du brinner för. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du har en förmåga att strukturera ditt arbets- och angreppssätt och driver dina processer framåt med ett gott resultat. I ditt arbete styrs du av ett tydligt mål- och resultattänk vilket syns i allt från dina prioriteringar, din planering och ditt agerande. I de fall målen ändrar riktning är du flexibel och anpassar dig utifrån de ändrade omständigheterna och det nya målet. Vidare har du en hög samarbetsförmåga och du arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att relatera till andra och i din kommunikation är du både lyhörd och tydlig. Slutligen är du kreativ och nytänkande. Du lyfter nya idéer och ser möjligheterna som kommer med förändring.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde såsom systemvetenskap, dataingenjör, datavetenskap eller statistik och dataanalys alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av databaser och SQL
* Erfarenhet av datadriven utveckling
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildningen med inriktning mot BI/AI
* Erfarenhet som utvecklare inom BI
* Erfarenhet som utvecklare inom Masterdata
* Erfarenhet inom AI
* Erfarenhet av Microsofts Azure DevOps eller motsvarande system
* Kunskap inom datamodellering och data warehouse
* Kunskap inom Microsoft BI-svit (SQL Server, SSIS, SSAS)
* Kunskap omagil utvecklingsmetodik
* Kunskap inom Power BI
* Kunskap inom BIML
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping eller Stockholm.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
