Utvärderare för EU-finansierade innovationsprojekt

2026-01-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en utvärderare/följeforskare till ett ERUF-finansierat projekt med fokus på en test- och innovationsmiljö inom medicinteknik. Rollen innebär att säkerställa löpande uppföljning och extern utvärdering enligt de krav som ställs för EU:s regionala strukturfonder och Tillväxtverket. Leveransen består av underlag och utvärderingsrapporter som stödjer projektets rapportering och utveckling över tid.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra löpande extern utvärdering av projektet enligt Tillväxtverkets riktlinjer.
Tillämpa utvärderingsmetodik och förändringsteori för att följa upp aktiviteter, resultat och effekter.
Samla in, analysera och sammanställa kvalitativa och/eller kvantitativa underlag.
Ta fram utvärderingsrapporter som kan användas i projektets rapportering.
Bidra med rekommendationer och lärdomar som stärker projektets genomförande och måluppfyllelse.
KravRelevant eftergymnasial utbildning.
God erfarenhet och kunskap om utvärdering, utvärderingsmetodik och förändringsteori.
God kunskap om EU:s regionala strukturfonder och krav på uppföljning och utvärdering.
Specifik kunskap om testbäddsverksamhet.
God vana av projektledning.
MeriterandeKontextkunskap om hur testbäddar används för produktutveckling inom medicinteknik.
God kännedom om innovations- och entreprenörsfrämjande aktiviteter i forskningsintensiva miljöer, gärna inom medicinteknik.
Minst 3 års erfarenhet av utvärdering av EU-finansierade projekt.Så ansöker du
