Utredningspsykolog | Tiohundra

Vi söker en legitimerad psykolog med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar för vuxna till vårt lilla men drivna utredningsteam i Norrtälje.
Här får du arbeta nära andra professioner i en verksamhet som präglas av ständig utveckling och starkt teamfokus. Vi har nu möjlighet att korta våra köer och bidra till minskade väntetider för våra patienter. Hos oss är din kompetens viktig - och du får vara med och forma framtidens psykiatri.
Som utredningspsykolog arbetar du främst med neuropsykiatriska utredningar av vuxna, inklusive testning, analys, bedömning och återgivning. Du ansvarar för sedvanlig psykologdokumentation och deltar i psykoedukation - både individuellt och i grupp, främst kring autism och andra neuropsykiatriska tillstånd. Du blir en del av ett mindre team där tätt samarbete med läkare, kurator, arbetsterapeut och andra yrkesgrupper är en självklarhet. Tjänsten innebär även ett aktivt deltagande i att utveckla både arbetssätt och verksamheten kring utredningsarbete i stort. Tjänsten är en visstidsanställning under 2026.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Neuropsykiatriska utredningar på vuxna
Dokumentation
Sedvanligt psykologarbete vid utredningar
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vana att utföra neuropsykiatriska utredningar
Vara Legitimerad psykolog
Bakgrund från övriga delar inom psykiatrin
Det är meriterande om du också har:
Är flerspråkig
Arbetat med psykoedukation kring autism/neuropsykiatriska tillstånd i grupp
Som person är du självständig, noggrann samt tar ansvar för att driva ditt arbete framåt med gott omdöme. Du är samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer och bidra till en positiv laganda. Du är självgående, flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar, utan att tappa fokus eller struktur.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Psykiatri- och beroendemottagningen är en öppenvårdsklinik med ett unikt koncept. Vi har integrerad psykiatri och beroendevård i en mottagning. I vårt verksamhetsområde ingår Barn, Unga, Familj, Psykiatri och Habilitering.
Vi arbetar enligt Region Stockholms övergripande rutiner och diagnosspecifika processkartor. På vår mottagning arbetar enhetschef, biträdande enhetschef, specialistsjuksköterskor, psykiatriker, kurator, AT-läkare, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, medicinska sekreterare samt administrativ personal. Vi är uppdelad i ett mottagningsteam samt flera behandlingsteam.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
