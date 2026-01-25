Utredningsingenjör med inriktning miljö
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
För ett vikariat på ungefär ett år söker vi nu en Utredningsingenjör inom miljö.
Om tjänsten
Som Utredningsingenjör arbetar du brett inom miljöområdet och är ett stöd till verksamheten, både i det dagliga arbetet och i mer långsiktiga processer. Du stöttar kollegor i olika projekt när det gäller miljöfrågor och är ansvarig för förvaltning och uppföljning gentemot kund gällande dokumentation av fettavskiljare. Du arbetar även med uppströmsarbete, hanterar enklare miljöutredningar och ansvarar för viss myndighetsrapportering, såsom rapportering av avvikelser och periodiska besiktningar av våra anläggningar. I tjänsten ingår även att fungera som miljöstöd till driften i det dagliga arbetet vid våra anläggningar för vattenrening, vattenproduktion, ledningsnät och returpunkter.
Om dig
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom miljö eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i projektform samt tidigare erfarenhet av kvalificerat miljöarbete. För att trivas i rollen behöver du vara självgående och kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och noggrann, med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du har ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga, vilket innebär att du kan samverka med både interna och externa parter. Vidare har du förmåga att se helheten i komplexa sammanhang och att omsätta krav, riktlinjer och regelverk till praktiskt genomförbara lösningar. Du kommunicerar tydligt i tal och skrift och dokumenterar ditt arbete på ett strukturerat sätt.
B-körkort är ett krav.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta Rickard Kalm, gruppchef Projektstöd tfn 011-15 35 40. Facklig information får du av Anna Lundqvist, Sveriges Ingenjörer tfn 011-15 36 29 eller Roger Allen, Vision tfn 011-15 36 18.
Tjänsten är ett vikariat på ungefär ett år med start i mars/april.
Sista ansökningsdagen är den 15 februari. Välkommen med din ansökan! Ersättning
