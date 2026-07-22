Elevassistent, vikariat, Bergshamraskolan, Solna stad
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2026-07-22
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Är du nyfiken på att arbeta i en växande skolmiljö och vill vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever där samarbete är avgörande och där din kompetens gör stor skillnad? Sök då gärna tjänsten som elevassistent hos oss på Bergshamraskolan!Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
I höst är vi är en tvåparallellig skola med cirka 410 elever i årskurs F-8 där högstadiet successivt
byggs ut och blir fullskaligt ht 2027. Skolan ligger nära Edsviken och Ulriksdals slottspark, vilket innebär att vi har naturen runt knuten men samtidigt bara 12 minuter med tunnelbana till centrala Stockholm. På Bergshamraskolan arbetar vi aktivt med strukturer och arbetssätt i syfte att skapa delaktighet på skolan. Vi är skolan "mitt i byn" där vi arbetar tillsammans med kollegor i en trivsam miljö. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som ser till elevernas bästa i vårt dagliga arbete. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram värdeorden Trygghet, Kunskap och Gemenskap som ligger till grund för vårt dagliga arbete på skolan.
Vad innebär arbetet?
Vi söker dig som vill arbeta nära en elev på lågstadiet och vara dess stöd under hela dagen. Arbetet innebär att du är ett kontinuerligt stöd i elevens hela skoldag – från lektioner och raster till aktiviteter på fritidshemmet. Det är av vikt att anpassa ditt bemötande utefter eleven under dagen samt att upprätthålla rutiner. Uppdraget handlar om att skapa trygghet och tydlighet för att hjälpa eleven att utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. Du arbetar nära övrig personal för att ge eleven ett sammanhållet och välfungerande stöd genom hela dagen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har kunskap om barn med NPF-problematik. Du bör vara en trygg person med god pedagogisk insikt som klarar att leda eleven. Du har förmåga att agera lågaffektivt men ändå tydligt och konsekvent och kan anpassa dig utefter eleven och situationen. Det är av vikt att du kan stå stadigt och lugnt kvar under stunder av affekt och kan se bortom hårda ord och utspel från eleven. Du ser eleven och är mån om att lyfta fram det positiva och skapa en god relation. Du är respektfull och har god förmåga till samverkan och kommunikation med vårdnadshavare.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som elevresurs/elevassistent och om du har erfarenhet av barn med utåtagerande beteende. Det är även meriterande om du har utbildning som barnskötare/elevassistent/lärarassistent eller liknande samt erfarenhet av bildstöd och annan tydliggörande pedagogik.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 80 % med tillträde senast 260810 eller enligt överenskommelse. Vikariatet löper till och med 261218 med möjlighet till förlängning.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Malin Blix på malin.blix@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 augusti 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Bergshamraskolan Kontakt
Malin Blix, bitr. rektor 087462324 Jobbnummer
10009371