Lagermedarbetare till vår kund i Åstorp/Östra Ljungby

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Åstorp
2026-07-22


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Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Åstorp, Ängelholm, Helsingborg, Svalöv, Landskrona eller i hela Sverige

Trivs du i ett högt tempo och att arbeta mot tydliga mål? Vi söker nu ett större antal medarbetare till ett växande lager med start omgående.
OM TJÄNSTEN
Du arbetar i en modern lagerverksamhet inom olika avdelningar. Arbetat innebär att packa och förbereda försändelser för leverans. Innan du börjar arbeta hos oss får du genomgå en introduktionsutbildning där du får den kunskap och de förutsättningar du behöver för att komma in i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Packa produkter enligt rutiner

Märka paket med frakt- och produktetiketter

Kontrollera att försändelser är kompletta och korrekt packade

Förbereda paket för upphämtning och leverans

Hålla ordning och reda på lagret

Övriga lagerrelaterade uppgifter

Arbetet är målstyrt och följs upp löpande, så det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt. Arbetet är förlagt måndag till fredag kl 07-16. Arbetsplatsen är belägen i Åstorp och Östra Ljungby, det är därför viktigt att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen enligt arbetstiderna.
VI SÖKER DIG SOM

Har erfarenhet av lagar eller liknande arbete.

Har goda kunskaper i svenska

Har god styrka och rörlighet och klarar av tunga lyft

Är noggrann och bekväm med att arbeta mot uppsatta mål

Trivs att arbeta i högt tempo

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108607-2111915".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
10009365

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