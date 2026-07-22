Lagermedarbetare till vår kund i Åstorp/Östra Ljungby
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Åstorp Visa alla lagerjobb i Åstorp
2026-07-22
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Trivs du i ett högt tempo och att arbeta mot tydliga mål? Vi söker nu ett större antal medarbetare till ett växande lager med start omgående.
OM TJÄNSTEN
Du arbetar i en modern lagerverksamhet inom olika avdelningar. Arbetat innebär att packa och förbereda försändelser för leverans. Innan du börjar arbeta hos oss får du genomgå en introduktionsutbildning där du får den kunskap och de förutsättningar du behöver för att komma in i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Packa produkter enligt rutiner
Märka paket med frakt- och produktetiketter
Kontrollera att försändelser är kompletta och korrekt packade
Förbereda paket för upphämtning och leverans
Hålla ordning och reda på lagret
Övriga lagerrelaterade uppgifter
Arbetet är målstyrt och följs upp löpande, så det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt. Arbetet är förlagt måndag till fredag kl 07-16. Arbetsplatsen är belägen i Åstorp och Östra Ljungby, det är därför viktigt att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen enligt arbetstiderna.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av lagar eller liknande arbete.
Har goda kunskaper i svenska
Har god styrka och rörlighet och klarar av tunga lyft
Är noggrann och bekväm med att arbeta mot uppsatta mål
Trivs att arbeta i högt tempo
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108607-2111915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10009365