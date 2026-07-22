Vårdare till Sparvsångsvägen
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-07-22
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I rollen som vårdare arbetar du med personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du arbetar tillsammans med individen utifrån dennes behov och tillsammans skapar ni en meningsfull vardag där ledorden är självständighet och delaktighet. Dina arbetsuppgifter innebär att du ger stöd i såväl vardagsliv som fritidsliv, personlig omvårdnad, hälsa och funktionsförmåga. Du ger pedagogiskt stöd och arbetar medvetet för att individen ska använda och utveckla sina förmågor så självständigt som möjligt. I arbetet ingår också att du är länken till samhället där du kan behöva hjälpa till i kommunikationen med bland annat myndigheter och sjukvård. Utöver dessa arbetsuppgifter ingår att du exempelvis stöttar med städ, tvätt, inköp samt hanterar läkemedel.
Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum) vilket innebär att du har individens behov i fokus. Du kan vara kontaktman och ansvarar för att tillsammans med den enskilde strukturera och planera dennes vardag, samt att ni tillsammans utformar insatserna som ges. Omfattningen av insatserna och innehåll utgår alltid från den enskildes behov och mående och upprättas via en genomförandeplan. Du ansvarar för att uppdatera och revidera genomförandeplanen och håller den aktuell. I arbetet ingår att du dagligen dokumenterar och journalför i systemet Treserva. Som kontaktman har du också en nära kontakt med närstående och andra externa parter. Du arbetar såväl självständigt som i team.
Din arbetsplats
Är du vår nya kollega? Du är en viktig pusselbit i vårt arbete med att skapa bra dagar för individen, verksamheten och personalgruppen. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vår arbetsgrupp. Verksamheten samplanerar med andra enheter, vilket innebär att tjänstgöring på fler arbetsplatser kan bli aktuellt.
För den här tjänsten gäller en tjänstgöringsgrad på minst 75%, men i och med rätten till heltid som tillämpas i Linköpings kommun har du möjlighet att välja en högre tjänstgöringsgrad upp till heltid.
Avdelning LSS inom Socialförvaltningen erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avdelning LSS ansvarar för grupp- och servicebostäder, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Genom våra medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar goda levnadsvillkor för de vi är till för.
Sparvsångsvägen 10, är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning med måttligt omvårdnadsbehov. Gruppbostaden är inriktad mot en målgrupp som är i åldern ca 40-80 år. Individerna behöver ha hjälp med ledsagning, viss omvårdnad, sociala kontakter samt samspel, struktur och rutiner. Det kan förekomma ett visst utmanande beteende. Individerna bor i egen lägenhet med tillgång till gemensamt kök, vardagsrum och altan. En brukare är pensionär och har därav hemmadagar, övriga brukare går i varierande omfattning på daglig verksamhet. Aktiviteter utgår från brukarens önskemål och det kan handla om att vi lagar mat tillsammans och avnjuter en god middag, regelbundna promenader samt annat som höjer gemenskap och trivsel.
Verksamheten ligger fint beläget i ett villaområde i Linghem med tillhörande trädgård, och det finns bra tågförbindelse hit. Vi värnar om en bra arbetsmiljö genom att bland annat erbjuda hälsoförmån och goda möjligheter till kompetensutveckling samt kontinuerlig handledning. Arbetet är meningsfullt och omväxlande.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd slutförd gymnasieutbildning samt erfarenhet inom stöd, vård och omsorg. Har du gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som bedöms likvärdig ser vi det som meriterande. För tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism ses det som meriterande.
Vissa brukare har begränsningar i den verbala kommunikationen och därför är det även önskvärt med kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation. Arbetet innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem, genomförandeplaner och ha arbetat utifrån IBIC. Då bil stundtals används i tjänsten ser vi det som meriterande om du har B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunikativ. Du säkerställer att budskap är tydliga och når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att ta över personens känslor.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning från 260810 till 270210
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17614
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Evelina Magnusson Evelina.Magnusson@linkoping.se +4613205065 Jobbnummer
10009381