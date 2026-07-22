Psykiatrisjuksköterska med KBT kompetens

Aneby Vårdcentral Handelsbolag / Sjuksköterskejobb / Aneby
2026-07-22


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Vi söker dig som är psykiatrissjuksköterska med KBT kompetens. Du kommer huvudsakligen att arbeta i vårt psykosociala team med samtal och terapi. Du kommer att möta människor med lätt till måttlig psykiatrisk problematik, ffa depression och ångestsjukdomar. Du kommer att få arbeta med krisbearbetning. I mindre grad kommer du att arbeta med människor med riskbruk av alkohol. Du kommer även ingå i vår jourorganisation vilket innebär jourpass på närakuten i Eksjö ca 8-10 gånger per år.
Aneby vårdcentral är en liten och personlig arbetsplats med god stämning och nära samarbete mellan yrkesgrupper. Vi är en privatägd vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Jönköpings län med samma förutsättningar som övriga vårdcentraler i regionen. Vårdcentralens ägare är själva kliniskt verksamma i verksamheten, vilket bidrar till korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka arbetets innehåll och utveckling.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: henrik.ohrt@rjl.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aneby Vårdcentral Handelsbolag, http://anebyvardcentral.se
Storgatan 29 (visa karta)
578 31  ANEBY

Arbetsplats
Vårdcentralen Aneby

Kontakt
Henrik Ohrt
henrik.ohrt@rjl.se
0102433800

Jobbnummer
10009377

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