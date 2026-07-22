Restaurangbiträde Liljeholmen

Sushi Centralen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-22


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Önskad kompetens och erfarenhet
• Du bör ha tidigare erfarenhet som ledare inom restaurangbranschen som till ex skiftledare
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du är drivande, stark, tydlig och kan ta eget ansvar
• Du har god samarbetsförmåga och har en positiv utstrålning
• Du har lätt för att ta en ledande roll och har förmågan att få andra att nå sina mål
• Du är resultatdriven och har intresse för ekonomi
• Du har ett stort intresse för restaurangbranschen och tillhörande utveckling

Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.

Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Ansvarsområden som ingår i tjänsten är:
Personalfrågor
Systematisk utvärdering och utveckling
Hygien och egenkontroll
Inköp och inventering
Kassahantering

Du ska vidhålla
• Hög kvalité på våra produkter
• Hög servicenivå gentemot gäster
• Hög renlighet i restaurangen och alla arbetsmoment

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108843-2111928".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi centralen AB (org.nr 556753-1602), https://career.sushiyama.se
Nybohovsbacken 38 (visa karta)
117 63  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sushi Yama

Jobbnummer
10009373

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