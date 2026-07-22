Teknik- och Energisamordnare till Fastighetsavdelningen, Danderyds kommun
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2026-07-22
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Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Fastighetsavdelningen vid Samhällsutvecklingsförvaltningen är en viktig aktör i att skapa fysiska förutsättningar för kommunens förvaltningar att leverera sina välfärdsuppdrag. Kommunens fastighetsbestånd, vilket uppgår till cirka 200 000 m2, omfattar förskolor, skolor, särskilda boenden, kultur & fritidslokaler, kommersiella lokaler och bostäder. Danderyds kommun står inför ett flertal större investeringsprojekt. Fastighetsavdelningen driver samtidigt ett utvecklingsarbete inom långsiktig underhållsplanering av vårt bestånd. Fastighetsavdelningen genomför därför en viktig omställning där vi förstärker vår organisation och nu söker vi en teknik- och energisamordnare till vår fastighetsdrift. Placering kommer vara vårt driftkontor invid Enebybergs torg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Tjänsten som teknik- och energisamordnare innefattar övergripande planering och utveckling av teknisk drift, förebyggande service, myndighetskrav, energiuppföljning och underhåll. Du kommer att vara övergripande ansvarig för ledning av tekniska driftprojekt och vårt energiuppföljningssystem inom fastighetsdriften. I rollen kan beredskapsarbete förekomma i form av en bakjour.
Arbetsuppgifterna innebär exempelvis att:
• Ansvara för energiuppföljning, rapportering och programhantering
• Planera/hantera drift och säkerställa förebyggande service av tekniska system för att säkerställa prestanda och funktionalitet
• Fungera som sakkunnig i fastighetstekniska frågor, hålla i driftmöten och utbildningar vid behov
• Samordna med förvaltare och övriga inom driftenheten samt ansvara för att sammanställa och rapportera underhållsbehov kopplat till tekniska installationer
• I samarbete inom enheten inventera, utreda och bedöma anläggningarnas status/prestanda och rapportera aktuella och framtida underhållsbehov
• Ta fram beslutsunderlag och lönsamhetskalkyler avseende investeringar i fastighetsinstallationer
• Initiera, leda, följa upp utredningar och mindre projekt
• Utveckla verksamheten med att upprätta och följa upp driftsplaner, instruktioner etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av flerårigt arbete inom avancerad teknisk drift
• har dokumenterad hög kunskapsnivå inom styr/regler och värmepumpar
• har dokumenterad erfarenhet av energiuppföljning i större fastighetsbestånd
• är van att arbeta digitalt med Office 365 som arbetsverktyg och har lätt för att lära dig olika typer av system
• har erfarenhet av att arbeta med ärendehantering
• har god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska utifrån att arbetet innebär många kontakter internt och externt
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• projektledning
• projektering av teknikprojekt i kommersiella fastigheter
• överordnade SCADA system och god förståelse för komplexa energisystem
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med fastighetsfrågor och som trivs med att ge service till kunder i komplexa ärenden. Du är strukturerad och duktig på att planera ditt arbete för att uppnå ett gott resultat. Du bibehåller ett gott humör vid pressade situationer och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot medborgare, kunder och entreprenörer. Det är viktigt att du är lyhörd kring de frågeställningar du ställs inför för att kunna ge en god service. Som person har du även en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende både internt och externt vilket gör det enkelt att samarbeta med dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Djursholms slott (visa karta
)
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Fastighetsavdelningen Kontakt
Driftchef
Henrik Aldebo henrik.aldebo@danderyd.se +46856891102 Jobbnummer
10009368