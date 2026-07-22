Affärssamordnare/Systemadministratör
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-22
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en affärssamordnare/systemadministratör till staben inom Ground Support Equipment. Ground Support Equipment ansvarar för utveckling och leverans av utrustningen som krävs för att underhålla och hantera våra avancerade flygsystem som tex Gripen och GlobalEye på marken. Du blir en central del i arbetet med att planera och följa upp resurser för både pågående och kommande uppdrag. Du får en bred kontaktyta och arbetar nära såväl anbudsledare, produktionsledare och chefer samt kollegorna inom staben. Tillsammans säkerställer vi att verksamheten har rätt förutsättningar att nå sina mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera och rapportera resursbehov
Ta fram beslutsunderlag
Presentera underlag samt föra dialog med chefer och ledningsgrupp
Systemstöd och utbildning till avdelningens användare av stödsystemen
Antura och Jira
Delta i utvecklingen av våra arbetssätt inom affärssamordning och resursplanering.
Du kommer att vara placerad på någon av våra orter, Östersund, Arboga eller Linköping. Resor mellan orterna förekommer i rollen.Publiceringsdatum2026-07-22Profil
För att trivas i den här rollen ser vi att du har ett intresse för planering och struktur samt tycker om att jobba med siffror. Vi tror att du är självgående, lösningsorienterad och gillar att ta initiativ för att driva arbetet framåt. Du trivs med att växla mellan eget självständigt arbete och samarbete med många olika kontakter. Rollen innebär många administrativa inslag, vilket ställer krav på att du är noggrann, organiserad och tar ansvar för dina uppgifter. Du har också en god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning eller annan relevant bakgrund
Erfarenhet av att sammanställa och bearbeta siffror
God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du dessutom har:
Arbetat med Antura och Jira
Erfarenhet av resursplanering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nobymalmsvägen 1 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10009376