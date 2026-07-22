Är du den sjuksköterska vi söker till vårt vård- och omsorgsboende i city?
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Varmt välkommen till oss
Vi söker dig som sjuksköterska för en tillsvidareanställning till Kattrumpstullen som hör till Hälso och sjukvårdsenheten i Område 2. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, undersköterskor och läkare. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschefer och gruppledare på boendet.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av vårt härliga och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av vår arbetsplats som präglas av professionalism, värme och gott samarbete. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, föreläsningar, nätverksträffar och vill gärna att du använder dig utav vårt friskvårdsbidrag och andra förmåner inom staden.
På våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi aktivt med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier.
Din roll
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team som tillsammans ansvarar för patienter. Du kommer att utföra individuella bedömningar, planera och leda omvårdnad och hälso- och sjukvårdsarbete samt handleda omvårdnadspersonal. I ditt arbete ingår både akuta och planerade insatser och det är viktigt att du är säker i din roll som sjuksköterska samt kan agera snabbt och är flexibel.
Vi har Metodikum, som är ett träningsrum för att utbilda omsorgspersonalen i vitala parametrar.
I dina arbetsuppgifter ingår även förskrivning av behandlande madrasser, nutritionsbehandling i samråd med förvaltningens dietist.
Vi tar emot studenter och i din roll kommer det att ingå handledning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
legitimation som sjuksköterska
erfarenhet av arbete inom äldreomsorg ca 2 år
Det är meriterande om du har:
handledarutbildning, då verksamheten tar emot studenter
Vi lägger även stor vikt på personliga egenskaper. Vi behöver dig som är utvecklingsinriktad, flexibel och engagerad i patientens behov och önskemål. Du är mål- och resultatorienterad och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig nytt. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Roslagstullsbacken 7 (visa karta
)
114 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Ellinor Aldebring Vårdförbundet ellinore.aldebring@vardforbundet.se Jobbnummer
10009379