Legitimerad Sjuksköterska till Brobacken i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-07-22
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Är du en sjuksköterska med erfarenhet från äldreomsorgen? Trivs du i en ledande roll som bidrar till en god omvårdnad av våra äldre? Är du dessutom samarbets- och lösningsorienterad? Tveka inte att skicka in din ansökan om du svarar ja på dessa frågor!
Vi erbjuder dig
Här får du möjlighet att bli en del av en arbetsplats med ett positivt arbetsklimat och engagerade medarbetare. Vi tar tillsammans ansvar för att varje dag leva upp till värderingar, såväl i mötet med våra boende som i ledarskap och medarbetarskap. Hos oss får du tillgång till ett levande och socialt intranät som ger dig insyn i alla delar av kommunen. Här kan du gå med i olika grupper, dela bilder och få inspiration och nyheter. Det finns även stöd i det dagliga arbetet med rutiner och checklistor.Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Egen regi är den kommunala utföraren av tre stycken äldreboenden i Upplands Väsby kommun. Vi driver tre äldreboenden centralt belägna i kommunen. Brobacken ligger precis vid Upplands Väsby station. Våra sjuksköterskor på Brobacken tjänstgör dagtid måndag till söndag med tjänstgöring var fjärde helg och röda dagar. Kvällar och nätter har vi sjuksköterskepatrull.Om tjänsten
Du blir omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 19 patienter. Som sjuksköterska hos oss medverkar du till att skapa en trygg, meningsfull och aktiv vardag. I rollen kommer du att ansvara för att utföra hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet. I ett nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal planerar du, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor och chefer. Som sjuksköterska fungerar du även som arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Då tjänsten också avser helgpass kommer du att ha ett arbetsledaransvar med mandat att vid behov omfördela personal på boendet.
Tjänsten är på heltid med veckotidsmått 38 timmar i veckan och var fjärde helg.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Legitimation som sjuksköterska
Flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska då tydlig kommunikation är en viktig del av arbetet och noggrann dokumentation krävs
Som person är du samarbetsorienterad och lösningsorienterad, genom att du har lätt för att samarbeta med andra såväl hanterar som löser problem som uppstår. Vidare är du trygg och har förmågan att hantera mer pressade situationer på ett bra sätt. Vi ser även att du behöver vara strukturerad, du organiserar ditt arbete väl och har förmågan att ställa om vid behov.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Industrivägen 16 (visa karta
)
194 77 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Åsa Hagestål 0859097724 Jobbnummer
10009384