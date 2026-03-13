Utredare till Ungdomsvårdsavdelningen
2026-03-13
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och driva och utveckla SiS ungdomsvård? Har du flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och vill använda din kompetens i en verksamhet med samhällsviktigt uppdrag? Då kan du vara den vi söker!
SiS ungdomsvårdsavdelning söker nu två erfarna, engagerade och analytiskt starka utredare som vill bidra till avdelningens uppdrag på både bredd och djup. Hos oss får du en varierad roll där du kan ingå i flera olika uppdrag - från strategiska utvecklingsfrågor till operativa insatser med kortare ledtider.
Som utredare arbetar du självständig och strukturerat, med hög kvalitet i allt du gör. Du kommer att arbeta nära avdelningens ledning och andra funktioner, och din förmåga att sätta dig in i komplexa frågor är central. Arbetsuppgifterna kan omfatta att ta fram analyser och underlag till avdelningsdirektör och andra chefer, bereda beslutsärenden, hantera remisser, stödja implementering av nya arbetssätt och lagstiftning samt samverka med kollegor internt och aktörer extern. Det kan också handla om att följa upp verksamhetens resultat, planera och koordinera kommande uppdrag och bidra med både strategiska perspektiv och praktiska lösningar när nya behov uppstår. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där förutsättningar och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov.
Resor inom Sverige kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en akademisk examen inom juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som SiS bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att arbeta som utredare, handläggare eller verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet
• har mycket god kompetens inom Officepaketet, framför allt Excel och PowerPoint
• mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i stabsfunktion/nära ledningen
• erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet
• erfarenhet av att arbeta med projekt, implementering och förändringsledning
För att lyckas i rollen behöver du ha en god helhetssyn och förmåga att på ett strukturerat sätt ta dig an olika typer av frågor och problem, även när förutsättningarna förändras. Du är utåtriktad, prestigelös och trivs med att arbeta både självständigt och i team, samtidigt som du skapar ett öppet och konstruktivt arbetsklimat. Du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är drivande, nyfiken och har lätt för att hålla deadlines och slutföra påbörjade uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort: Solna.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 april 2026.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontaktperson för detta jobb
Diana Klugman
Sektionschef
010-453 41 01
Isabelle Strid
SACO-S
010-453 40 68
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77
Adham Abu-Sultan
SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
Statens institutionsstyrelse
Diana Klugman diana.klugman@stat-inst.se 010-4534101
9797710