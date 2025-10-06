Utredare till sektionen för behandlingsstöd
2025-10-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
På enheten för behandling, arbete och studier finns fyra sektioner; sektionen för behandlingsstöd, sektionen för programutbildning, sektionen för vuxenutbildning och sektionen för arbetsdrift, ASV och service. Tjänsten som utredare är placerad vid sektionen för behandlingsstöd som har till uppgift att stödja, styra och utveckla återfallsförebyggande arbete inom Kriminalvårdens verksamhetsgrenar. Detta innebär bl.a. att formulera och bevaka nationella strategier för Kriminalvårdens behandlingsprogram och andra återfallsförebyggande arbetssätt. Sektionen ansvar även för upphandling och uppföljning av externa behandlingshem, fördelning av statsbidrag, fondmedel och administrationen av Övervakningsnämnderna. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Den aktuella tjänstens fokus ligger inom området stödjande miljö. Kriminalvårdens arbete med att utveckla en sådan miljö samt att motivera klienter att delta i behandlingsprogram, vuxenutbildning, arbetsdrift och annan strukturerad verksamhet behöver integreras i vardagen. En central del i utvecklingen av den återfallspreventiva miljön innebär bland annat att implementera arbetsmetoder som används i det klientnära arbetet. Huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som utredare är att genomföra utbildningsinsatser i Kompetent klientnära arbete (KKA), Initiera och medverka vid utveckling, uppföljning och utbildning av metoder och arbetssätt inom området stödjande miljö. Du kommer även att planera och leda tilldelade projekt eller uppdrag, svara på remisser, delta i regeringsuppdrag samt svara på frågor/underlag från övriga delar av myndigheten. I rollen ingår även arbetsuppgifter inom sektionens övriga ansvarsområden utifrån de behov som uppstår samt dina erfarenheter och kompetenser.
Tjänsten innefattar resor. Möjlighet till distansarbete finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar för ditt arbete och dina uppgifter. Du har ett strukturerat arbetssätt och driver dina projekt framåt. Vidare är du flexibel och anpassningsbar och du ser möjligheter i förändringar. Rollen som utredare på sektionen för behandlingsstöd kräver att du har en hög samarbetsförmåga såväl internt som externt, där du är både lyhörd och kommunikativ. Du är välformulerad, engagerad och får lätt en helhetssyn över dina projekt och uppgifter. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• En akademisk examen med samhälls- beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av självständigt utrednings- och utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning
• Flerårig arbetslivserfarenhet av klientnära arbete med Kriminalvårdens eller relaterade klientgrupper
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God analytisk förmåga
• God kunskap om kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att utbilda i Kompetent klientnära arbete
• Erfarenhet av att utbilda i Krimstics
• Erfarenhet av att bedriva Kriminalvårdens behandlingsprogram
• Erfarenhet av arbete på såväl lokal, regional eller nationell nivå
• Kunskap inom området stödjande miljö och dess bakomliggande teorier
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas
