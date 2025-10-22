Utredare till Barn- och utbildningsförvaltningen
2025-10-22
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 500 medarbetare. Förvaltningen leds av en förvaltningschef/skolchef som har åtta medarbetare i en stabsfunktion varav en utredare. Du kommer att samarbeta nära förvaltningchef, övrig stab samt rektorer och andra roller ute i verksamheten.
Arbetsbeskrivning
I din roll som utredare kommer du att ansvara för ett flertal områden. Du är huvudansvarig för att hålla samman förvaltningens mål- och budgetprocess samt ansvara för om- och invärldsbevakning. I rollen ingår även handläggning, t ex att ansvara för gymnasiefrågor, handlägga gymnasieantagningen och samarbeta med rektor med att till exempel planera programutbud, skriva tjänsteskrivelser till nämnd, hantera ersättningar, avtal och inackorderingsstöd, mm.
Du är ansvarig för att samordna kommunens arbete med Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen. Det innebär bland annat att du är kommunens representant i en styrgrupp på Södertörns högskola där du bidrar till att utveckla lärarutbildningen och förbättra VFU-placeringarna. Du har också hand om VFU-placeringarna på våra förskolor och skolor och till din hjälp har du en lokal styrgrupp där ni diskuterar placeringar. Du ansvarar för att placera VFU-studenterna samt för att svara på deras frågor.
I din roll ingår att skriva tjänsteskrivelser som bland annat berör gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor, den årliga medarbetarenkäten samt den årliga handlingsplanen för kompetensförsörjning inom förvaltningen. Du är också ansvarig för att projektleda, sammanställa och analysera den årliga brukarenkäten som vänder sig till förskola och grundskola, men även andra förekommanade enkäter.
Då förvaltningen är liten innebär det stor variation på arbetsuppgifter och du kan ibland behöva ta dig an flera olika frågor med kort varsel.
Det ingår att delta på barn- och utbildningsnämndens möten ca 8 kvällar per år. Ofta har du tjänsteskrivelser som ska behandlas på nämndens möten, ibland är du föredragande eller så är du tillgänglig för att svara på frågor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning t ex inom statskunskap. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från liknande arbete, gärna från politisk styrd organisation.
För att bäst utföra arbetet har du en god analytisk förmåga, är van vid att hantera större mängder data, god systemvana samt förmåga att snabbt sätta dig in olika frågor. Du har ett strukturerat arbetssätt, en god samarbetsförmåga som innebär att du både vill och kan samarbeta med många olika aktörer, såväl internt som externt. Du är flexibel och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-10.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
