Utredare kraftförsörjning
2025-08-08
Trafikverket förvaltar ett av Sveriges största och mest avancerade elkraftsystem, vi är också en av landets största elkunder. Nu söker vi en utredare kraftförsörjning.
Utredare kraftförsörjningPubliceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av teknikgruppen kraftförsörjning järnväg, där de två teknikområdena kraftförsörjningsanläggningar och matarledningssystem ingår. Inom kraftförsörjningsanläggningar förvaltar Trafikverket alla anläggningar för matning av både 50 Hz och 16,7 Hz till järnvägsanläggningen, tex omformarstationer, transformatorstationer, kopplingscentraler och fördelningsstationer - anläggningar som är helt avgörande för ett fungerande tågsystem.
Som utredare kraftförsörjning kommer du att arbeta nationellt, du kommer till stor del stödja förvaltaren kraftförsörjningsanläggningar med anläggningsutredningar men även utredningar på uppdrag av förvaltaren för matarledningssystemet förekommer. Utredningarna omfattar såväl tekniska analyser som ekonomiska kalkyler, och du får en central roll i att säkerställa att våra kraftförsörjningsanläggningar utvecklas på ett hållbart och effektivt sätt.
Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt och metoder för att möta framtidens behov. Vår ambition är att i allt större utsträckning kombinera anläggningsperspektivet (status/tillstånd) med kapacitetsperspektivet i våra utredningar. I rollen innebär det ett nära samarbete med vår kraftsystemgrupp och på sikt möjlighet att bredda din kompetens inom avancerade kraftsystemfrågor.
Du kommer också delta i planeringen av investerings- och reinvesteringsåtgärder utifrån anläggningarnas tillstånd och prioritet. Till ditt stöd finns dina kollegor men även ett antal vassa teknikspecialister i organisationen inom teknisk kravställning, upphandling och utredningar kring det kraftsystem som sektionen förvaltar.
Ungefär halva din tid är du uppdragsledare gentemot konsulter. Här får du både möjligheten att formulera uppdrag och friheten att själv välja vilka delar du vill fördjupa dig i.
Övrig information
Tjänsten har följande alternativa placeringsorter: Borlänge, Gävle, Göteborg, Luleå, Solna, Trollhättan eller Örebro.
Vi är en nationell sektion vilket innebär att resor i tjänsten förekommer i viss omfattning.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass.
För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering kan webbaserade tester tillämpas som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en person som gärna tar initiativ och trivs med att driva uppdrag framåt. Du har förmågan att göra analyser och prioritera utifrån ett helhetsperspektiv och verksamhetens behov samt har ledarförmåga. I rollen har du många kontakter, både internt och externt, därför ser vi att det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga samt lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom elkraftteknik alternativt annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
relevant arbetslivserfarenhet inom kraftförsörjningsanläggningar
erfarenhet från uppdragsledning eller projektledning
relevant erfarenhet från utredningsarbete, planering och/eller ekonomiska kalkyler (LCC)
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
körkort för personbil
Det är även meriterande med
erfarenhet av tidiga skeden/förstudier för projektering av elkraftstationer
erfarenhet från arbete med kraftsystemanalys
erfarenhet från tillståndsbedömning av elkraftanläggningar
erfarenhet från arbete med elkraftsystem inom järnväg
kunskap inom ellagstiftning och nätkoncessionSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
