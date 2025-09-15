Utredare Komplexa Cyberbrott
Polismyndigheten / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-09-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vid region Östs utredningsenhet finns sektionen RC3. Sektionen består av IT-forensiska grupper, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB), regionens kameragrupp, bedrägeriberedning och cybergruppen. RC3 har som uppgift att utreda och biträda med spetskompetens i utredningar med IT-relaterade inslag. Sektionen har även ett uppdrag att bidra till kompe-tenshöjningen av utredningsverksamheten avseende cyberbrottslighet över hela regionen.
Cybergruppen innefattar Komplexa Cyberbrott (KCB), Internetinhämtning, kryptoanalytiker och Deskfunktion. Cybergruppen fungerar huvudsakligen stödjande och kompetenshöjande för utredningsverksamheten i Regionen inom IT-relaterade frågor, men har även egna ärenden inom KCB. Cyber-gruppen har blandade kompetenser som på olika sätt hjälper till att bidra till ökad förmåga och kunskap om IT-relaterad brottslighet.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som KCB-utredare arbetar du med att utreda komplexa ärenden inom IT-relaterad brottslighet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Hålla förhör.
• Genomföra husrannsakningar.
• Inhämta och analysera stora datamängder.
• Hantera, dokumentera och säkerställa digital bevisning.
• Samverka både internt inom Polismyndigheten och externt med andra myndigheter, organisationer och internationella brottsbekämpande organ så som Europol.
• Löpande redovisa utredningsläget för förundersökningsledare eller åklagare samt sammanställa utredningen på ett strukturerat och överskådligt sätt.
Cyberbrottslighet är en global problematik som ständigt förändras i takt med den tekniska utvecklingen. I rollen krävs det att ständigt följa utveckl-ingen för IT och cybersäkerhet i samhället. Arbetet är operativt och tempot varierar beroende på händelseutveckling. Tjänsten erbjuder goda möjlig-heter till utbildning och fördjupning inom it och cybersäkerhet.Kvalifikationer
Krav för tjänsten
• Polisexamen eller akademisk examen inom företrädesvis data-, nät-verks- eller mjukvaruutveckling alternativt annan för anställningen relevant arbetslivserfarenhet.
• Utredningsvana från brottsbekämpande myndighet eller motsva-rande i närtid.
• Arbetserfarenhet av att inhämta, registrera och bearbeta informat-ion
• Goda kunskaper om cybersäkerhet, internet och dess uppbyggnad samt erfarenhet av att analysera loggfiler på ett sätt som arbetsgi-varen bedömer som relevant för tjänsten.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftliga som muntliga.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av cybersäkerhet exempelvis certifiering-ar.
• Erfarenhet av utredningsarbete inom företrädesvis cybersäkerhet, brotts- eller it-incidentutredning
• Erfarenhet av att medverka i stora eller komplexa brottsutredningar
• Kunskaper och färdigheter inom programmering, scriptning och da-tabashantering
• Erfarenhet av att planera och genomföra förhör eller andra motsva-rande strukturerade samtal
• Yrkesmässig erfarenhet av internationell samverkan exempelvis ge-nom arbete med Europol, Interpol eller annan gränsöverskridande myndighetssamverkan
Personliga egenskaper
För att trivas hos oss vid IT-brottscentrum tror vi att du arbetar serviceinrik-tat och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vi samarbetar mycket och gärna, främst inom polisen och med internationella brottsbekämpande or-gan. Därför krävs god förmåga att arbeta i grupp med enskilt ansvarsta-gande och engagemang mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt. För att lyckas i rollen krävs det också att du har en hög analysförmåga och arbetar strukturerat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Norrköping, Linköping eller Nyköping
Arbetstid: VP 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare Cyberbrott
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisassistent
I samband med anställningsförfarandet görs ett arbetsprov.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277997/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Gruppchef
Hanna Kinnersjö hanna.kinnersjo@polisen.se Jobbnummer
9508403