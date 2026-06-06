Kållered Tandvård söker tandsköterska på deltid eller heltid

Kållered Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Mölndal
2026-06-06


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Vi är en modern och patientfokuserad tandvårdsklinik som värdesätter kvalitet, service och ett gott samarbete. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård.

Publiceringsdatum
2026-06-06

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Förbereda behandlingsrum och instrument
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientmottagning och patientservice
Bokning och administration
Dokumentation och journalföring

Vi söker dig som trivs med ett varierat arbete, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för patientvård.

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet som tandsköterska är meriterande men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad
Erfarenhet av journalsystem inom tandvården
Erfarenhet av receptions- och administrativt arbete

Vi söker dig som:
Har ett professionellt och patientfokuserat bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har ett genuint intresse för tandvård och patientservice

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@kalleredtandvard.se eller kontakta oss för mer information på 031-40 40 40.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@kalleredtandvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kållered Tandvård AB (org.nr 559414-3447), http://www.kalleredtandvard.se
Gamla riksvägen 48b (visa karta)
428 32  KÅLLERED

Arbetsplats
Kållered Tandvård

Jobbnummer
9951017

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