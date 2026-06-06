Taxi förare norra Stockholm och södra Stockholm

Al-Asadi, Hussain / Fordonsförarjobb / Håbo
2026-06-06


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🚖 Magda Taxi söker chaufför – kör Tesla Model Y eller en Kia E-niro! 🚘

Är du en driven och pålitlig person som vill arbeta som taxichaufför i Stockholm? Nu har du chansen att bli en del av Magda Taxi – ett växande företag med fokus på kvalitet, miljövänlighet och god service.

Vi söker en chaufför som kan köra Tesla Model Y söder om Stockholm eller en kia E-niro norr om Stockholm, modern och miljövänlig elbil. Tjänsten utgår från Bredäng eller bålsta, där bilarna är stationerad.

🕒 Om tjänsten:
Anställningsform: Heltid eller deltid – vi är flexibla!
Start: Så snart som möjligt

Plats: Bredäng, Stockholm eller Bålsta, Håbo
Bil: Tesla Model Y (företagsägd) eller Kia E-niro
✅ Vi ser gärna att du:
Har taxilegitimation
Är punktlig, serviceinriktad och ansvarsfull
Har god lokalkännedom i Stockholm,Uppsala
Intresserad?
Skicka din ansökan till amir05_11@hotmail.com för mer information.
Välkommen till Magda Taxi – vi kör med omtanke! 💚

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: Amir05_11@Hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Al-Asadi, Hussain
Spovvägen 59 (visa karta)
746 33  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Magda Taxi

Jobbnummer
9951025

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