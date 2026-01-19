Utredare inom säkerhetsprövning - Stockholm
Recway AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recway AB i Stockholm
, Nyköping
, Sundsvall
, Göteborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer och förmågan att se både det som sägs - och det som ligger mellan raderna?
Då kan du vara den vi söker till vårt team på Recway.
Vi växer och letar efter fler säkerhetsprövningsspecialister som vill arbeta nära våra kunder. Hos oss får du en central roll i att bidra till att rätt personer får tillgång till säkerhetsklassad information - och därmed skydda några av Sveriges mest skyddsvärda verksamheter.
Om rollen
Som säkerhetsprövningsspecialist hos Recway kommer du att:
•
Genomföra kvalificerade säkerhetsprövningsintervjuer enligt säkerhetsskyddslagen
•
Analysera information för att bedöma lojalitet, pålitlighet och sårbarhet
•
Leda samtal med struktur och fokus - utan att missa avgörande detaljer
•
Formulera tydliga slutsatser och rekommendationer till våra kunders säkerhetsorganisationer
•
Skapa förtroende och trygghet även i känsliga samtal
Intervjuerna sker huvudsakligen fysiskt, vilket innebär att resor inom Sverige är en naturlig del av arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsprövningar eller andra kvalificerade samtal minst 2-3 år. Du är van att analysera komplex information och har en naturlig förmåga att se helheten.
Med integritet, kommunikativ styrka och förmågan att bygga förtroende lyckas du skapa trygghet även i känsliga situationer.
Vi ser gärna att du:
•
Har god omdömesförmåga och kan skilja det väsentliga från det oväsentliga
•
Är självgående och trygg i att fatta egna beslut
•
Är van vid att samarbeta i miljöer med höga sekretesskrav
•
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, och kan uttrycka dig tydligt och professionellt
•
Har lätt för att bygga relationer och skapa tillit
Meriterande erfarenheter:
•
Försvarsmakten, underrättelseverksamhet, HR, journalistik eller socialt arbete
Du utgår från Stockholm, men resor inom Sverige förekommer regelbundet.
Varför Recway?
Hos oss får du möjlighet att:
•
Arbeta med verksamheter där säkerhet är avgörande
•
Bli en del av ett kompetent och engagerat team
•
Utvecklas kontinuerligt inom området säkerhetsprövning
•
Arbeta flexibelt - heltid, deltid eller uppdragsbaserat
•
Vara en del av arbetet för ett säkrare Sverige
Anställningsform
Uppdragsbaserat, deltid.
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Hos Recway får du en roll där ditt arbete gör skillnad - på riktigt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Recway AB
(org.nr 559102-3444) Jobbnummer
9693082