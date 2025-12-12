Utredare in vitro-diagnostiska produkter
2025-12-12
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Vill du bidra till att säkrare medicintekniska produkter används inom hälso- och sjukvård? Vi fortsätter växa inom medicinteknik och vill nu utöka vår kompetens inom in vitro-diagnostik (IVD).
Vår verksamhet
Läkemedelsverket har i uppdrag att säkerställa att medicintekniska produkter i Sverige är säkra, effektiva och lämpliga för sitt ändamål. Verksamheten bedrivs sedan flera år inom en enhet för medicinteknik och består idag av närmare 80 personer. Inom området sker en stor och snabb utveckling. För att möta de ökade förväntningarna på myndigheten bildas den 1 januari 'Verksamhetsområde Medicinteknik', bestående av tre enheter och en stab. Verksamhetsområdet täcker myndighetens ansvar att bedriva tillsyn, stödja tillgång till produkter, sprida kunskap samt att utveckla regelverk.
Vi söker nu en utredare med intresse för regelverksfrågor, med inriktning mot in vitro-diagnostik/laboratoriemedicin. Tjänsten tillhör 'Enheten för Regelverk och Regulatoriskt stöd' som idag består av cirka 16 personer. Enheten har sitt huvudsakliga fokus på frågeställningar som rör regelverken för medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med regelverksfrågor inom det medicintekniska området med särskilt fokus på produkter för in vitro-diagnostik (IVD-produkter). Arbetet sker både individuellt och i team där du även kommer att ha direktkontakt med aktörer inom området såsom tillverkare och hälso-och sjukvård. Du kommer även att kommunicera med sponsorer av kliniska prövningar och prestandastudier under granskning och bedömning av ansökningar av sådana. I tjänsten ingår också att delta i samarbeten med andra myndigheter i Sverige och inom EU.
I arbetet ingår att:
• tillsammans med kollegor bedöma ansökningar om klinisk prövning/prestandastudie (in vitro-diagnostik).
• informera om regelverken, till exempel genom att svara på frågor från tillverkare, vården och andra aktörer som hanterar produkter.
• bidra i det europeiska samarbetet med utveckling av regelverk och framtagning av vägledning.
• bidra med din kompetens i arbetet med marknadskontroll och exempelvis vid granskning av remisser från andra myndigheter.Bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med teknisk, medicinsk eller naturvetenskaplig inriktning och har några års aktuell arbetslivserfarenhet från arbete med medicintekniska produkter och/eller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik/laboratoriemedicin. Din erfarenhet kan komma från till exempel forskning, utveckling, kvalitet, regulatoriska frågor eller användning av medicinteknik eller in vitro-diagnostik. Du har god datorvana och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har:
• kunskaper och erfarenheter från forskning och utveckling av produkter inom in vitro-diagnostik.
• kunskaper och erfarenhet från regulatoriskt arbete eller kvalitetsledning inom medicinteknik eller in vitro-diagnostik.
• erfarenhet av myndighetsarbete.
• doktorsexamen inom något område som är relevant för tjänsten.
Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande, strukturerad samt har en god analytisk och kommunikativ förmåga. Du besitter en god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt. Du arbetar målinriktat, sätter upp tidsramar och har förmåga att avsluta uppgifter enligt plan eller kan omprioritera på ett motiverat sätt. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten regelverk och Regulatoriskt stöd
Diarienummer: 2.4.1-2025-104502
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Ola Philipson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
