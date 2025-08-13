Utredare för åtgärdsuppföljning
2025-08-13
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för vattenresursförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av art- och habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.
Enheten för åtgärdssamordning är sammanhållande för Havs- och vattenmyndighetens arbete med ekonomiska styrmedel riktat till fysiska miljöåtgärder. Enheten ansvarar för att förvalta en stor del av myndighetens anslag för miljöåtgärder med stöd av andra enheter inom myndigheten. Vidare ska enheten vägleda och vara stöd till framförallt länsstyrelserna kring planering, genomförande och uppföljning av miljöåtgärder. Enheten ansvarar också för resultatuppföljning av de åtgärder, inkl. miljöeffekter, som finansieras genom Havs- och vattenmyndigheten.Publiceringsdatum2025-08-13Beskrivning
Vill du hjälpa oss bli ännu bättre på att styra, stödja, följa upp och redovisa hur anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö används och bidrar till konkreta resultat?
Då kan vi erbjuda ett utvecklande och spännande uppdrag vid enheten för åtgärdssamordning.
Du kommer ha en roll där du leder och samordnar processer där vi utvecklar vårt arbete för ett effektivt anslagsutnyttjande och en bidragshantering, återrapportering och redovisning av god kvalitet. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor, och din insats blir viktig för att skapa tydlighet, förenkla och kvalitetssäkra det gemensamma arbetet. Dina arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet ingår bland annat att:
- Bidra till ett effektivt anslagsutnyttjande, finansiell uppföljning och en god intern styrning och kontroll på enheten
- Leda och utveckla myndighetens redovisning av anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö och dess resultat till regeringen
- Förvalta och utveckla arbetssätt, rutiner och vägledningar för att säkerställa kvalitet i bidragsgivning och återrapportering
- Medverka i kvalitetssäkring av beslut om bidrag, myndighetssamverkan, medfinansiering av EU-medel och övriga ekonomiska åtaganden
- Medverka i genomförandet av regeringsuppdrag och andra beställningar på enheten
- Andra förekommande uppgifter på enheten
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning (minst kandidatexamen) inom ekonomi, förvaltning eller juridik
- Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet med uppföljning, förvaltning och utveckling inom offentlig förvaltning inom liknade verksamhet
- Dokumenterad erfarenhet av mål- och resultatstyrning
- Dokumenterad erfarenhet av ekonomi- och/eller verksamhetsstyrning
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet av anslags- och bidragshantering
- Kunskap om effektmätningsmetoder
Vi kommunicerar i första hand på svenska och du som söker tjänsten har mycket goda språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. För att du ska trivas hos oss har du vana av att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och du är trygg med att fatta egna beslut. Som person arbetar du stödjande med en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är kvalitetsmedveten, initiativrik och har lätt att se helhetsperspektivet. Du har en god organisations- och samordnings förmåga och känsla för service och tillgänglighet. För att lyckas i rollen krävs även att du har en god förståelse av förvaltningsprocesser och medelshantering.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 51 000: - 56 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Susanne Spets susanne.spets@havochvatten.se 0722-393505
