Utredare - fokus på transport
2026-04-17
Vill du arbeta med utredningar som bidrar till Sveriges framtida energipolitik och ett hållbart energisystem? Nu söker vi dig som kan leda och delta i utredningar inom omställning med extra fokus på transport. Ansök idag och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - Leda och genomföra utredningar
Tjänsten innebär i huvudsak att du ansvarar för att leda och delta i utredningar med fokus på transport- och energifrågor, då transportsektorns omställning påverkar många delar av energisystemet. Energimyndigheten har även en roll som stödgivare, samordnare för laddinfrastruktur, bistå med underlag för utveckling av EU-lagstiftning, samt utvecklar prognoser och scenarier. I rollen ingår också att delta i samverkan och utveckling inom dessa områden avseende transportsektorn. Du kommer skriva och presentera rapporter och underlag främst på svenska och ibland även på engelska. Vidare så arbetar du både självständigt med stort ansvar för egna arbetsuppgifter och tillsammans med andra kollegor och externa parter, i olika typer av projekt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis inom statsvetenskap. Du har minst tre års aktuell erfarenhet av att arbeta med att analysera utvecklingen av Sveriges transportsystem eller energisystem. Vidare har du god kunskap om Sveriges energisystem eller för transportsektorns roll i det svenska energisystemet. Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program.
Meriterande är följande:
Förståelse för hur energisystemets olika delar interagerar och en gedigen kunskap om energipolitiken i Sverige och EU
Erfarenhet av utredningsarbete inom energi, klimat- eller miljöområdet
Kunskap om transportsektorns omställning
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap och förmåga att arbetsleda. Du samordnar grupper och fungerar som en naturlig referenspunkt för andra. Du har en stark problemlösande analysförmåga och arbetar strukturerat med komplexa frågor genom att analysera, bryta ned och lösa problem på ett effektivt sätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, där du kommunicerar tydligt och hanterar konflikter konstruktivt. Du är också flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter, ser möjligheter i förändring och kan snabbt justera ditt arbetssätt. Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och har ett starkt fokus på mål och kvalitetsstandarder. Slutligen är du kreativ och bidrar med nya idéer och angreppssätt som kan omsättas i praktiken och skapa resultat. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Energisystem och marknad är en del av avdelningen för Systemanalys och statistik och jobbar brett med frågor kopplade till energi och energiomställningen. Vi driver regeringsuppdrag, för dialog med externa aktörer och samarbetar med andra myndigheter för att möta energiomställningens utmaningar
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten. Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 11 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-005431. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Martin Johansson på telefon 016-544 21 28 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 016-544 21 28.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Så ansöker du
