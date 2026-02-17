Utredande psykolog till Östersund
2026-02-17
Nu söker Familjemottagningen dig som är legitimerad psykolog till vår mottagning i Östersund.
Familjemottagningen är en privat vårdgivare som grundades 2018. Vi tar emot barn och vuxna patienter för utredning och behandling både via avtal och som privatbetalande. Vi arbetar för att ge alla våra patienter ett personligt bemötande och en god och säker vård.
Om tjänsten
Vi söker nu en utredande psykolog till vår mottagning som är centralt belägen i Östersund. Arbetet innebär stor möjlighet att forma och påverka i ett företag med den allra högsta ambitionen att erbjuda den bästa vården och bemötandet.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med minst tre års legitimation och minst två års erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar och har goda kunskaper i differentialdiagnostik. Erfarenhet från habilitering är meriterande. Vi gör alltid breda neuropsykiatriska utredningar.
På Familjemottagningen arbetar vi i nära samarbete med BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Vi kan även, vid behov göra hela eller delar av utredningen i hemmet, i skolan eller på resursskolor när det behövs. Delar av utredningen kan även oftast genomföras digitalt.
Vi arbetar enligt nationella riktlinjer och rekommendationer för evidensbaserad utredning och behandling, och skräddarsyr därefter våra utredningar utifrån de individuella frågeställningarna.
I rollen som psykolog arbetar du i team med övriga professioner, och deltar i verksamhetens utvecklingsarbete. Du tar emot patienter på mottagningen och digitalt och har stora möjligheter att styra och påverka din arbetssituation.
Du arbetar i nära samarbete med huvudkontoret och ledningen i Stockholm och deltar i våra personalmöten med hela vårt härliga team av medarbetare.
Om dig
Du värdesätter omväxling och att få vara en del av en växande progressiv vårdgivare som brinner för att erbjuda vård av högsta kvalitet. Du vill jobba för oss för att du har ett genuint intresse för människor och du sätter alltid patienten i fokus. Du trivs med att ha varierade arbetsuppgifter, arbetar effektivt och självständigt, är kunnig, prestigelös och ansvarsfull. Vidare är du strukturerad, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder:
• en engagerad arbetsgivare
• möjlighet att påverka din roll och att vara del i att skapa den bästa psykiatriska mottagningen i regionen.
• du ges möjlighet att få ta ett övergripande ansvar för det psykologiska arbetet på mottagningen i Östersund under ledning av PLA, om intresse finns.
• flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter på mottagningen.
• konkurrenskraftig ersättning
Hos oss har vi en dynamisk arbetsmiljö. Förändringar sker i snabb takt och vi växer som organisation varje dag. Vi som jobbar på Familjemottagningen arbetar tillsammans för att nå resultat genom att bygga långsiktiga relationer med medarbetare, patienter, anhöriga och samarbetspartners. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och en trygg och modern vårdgivare för våra patienter, Vi vill ligga i framkant för evidensbaserade insatser, forskning och kunskap kring neuropsykiatriska diagnoser.
Välkommen med din ansökan!
Familjemottagningen är en privat psykoterapi/psykologmottagning som framförallt genomför terapisamtal för ungdomar, vuxna och par men också neuropsykiatriska utredningar samt medicinering för dessa grupper. I dagsläget har vi mottagningar i Danderyd, Nacka, Stockholm Falun & Östersund. Vår ambition är att utöka verksamheten dels med flera anställda, men också nya mottagningar i övriga landet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: didrik@familjemottagningen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjemottagningen Sverige AB
Ringvägen 2
831 57 ÖSTERSUND
Familjemottagningen
