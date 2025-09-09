Utredande Compliance officer
2025-09-09
Rättvist byggande söker utredande Compliance officer
Vi arbetar för en byggbransch fri från arbetslivskriminalitet. Vi är en idéburen verksamhet utan vinstintresse som bildats som ett strategiskt och operativt verktyg mellan stora, målmedvetna beställare av byggprojekt. Medlemmarna hos har både skyldigheter och rättigheter. Tillsammans utgör vi en av de största inköpsvolymerna av byggarbeten i Sverige. Vi har satt standarden för hur byggbranschen arbetar mot fusk av olika slag på byggarbetsplatser och vi har fått en tongivande roll inom socialt hållbart arbete i branschen. Vårt arbete går ut på att vi är experter på att upptäcka, motverka och förebygga fusk och social dumping genom industriella och affärsmässiga metoder. Vår hävstång är våra medlemmars beställarmakt i kombination med våra medarbetares kompetens och förmåga.
Vi vill ha modiga och ödmjuka medarbetare som är passionerade för vår vision. Våra medarbetare ska ha en egen inre vilja att uppnå höga resultat och disciplinen att lyckas med det. Alla våra medarbetar ska ha potential att bli bäst i Sverige på sina respektive ansvarsområden."
Vi söker nu en utredande Compliance officer med engagemang för samhället och för rättvisa villkor
Vad är det ens för ett ord? Compliance officer? Nja, titlar är egentligen oviktiga för oss.
Vi söker en person som vill använda sin skarpa hjärna med hjärtat som kompass. Arbetet som utredande Compliance officer handlar om att planera, utreda, analysera och rapportera. Allt ifrån koll på arbetsplatsbesök ute på byggen till att granska avtal och identifiera avvikelser utifrån information du får in från vår fältverksamhet. Du stödjer kolleger med skarpa rapporter som ska användas vid avtalstvister och du kan rapportera statistik för våra medlemma. Du har också en roll att specialutreda vissa företag.
I arbetet ingår flera kontakter internt och vissa kontakter med medlemmar. Du förväntas bidra till vår egen utveckling som organisation med dina kunskaper och lärdomar.
Du ingår i ett team av experter med passion för vår vision. I arbetet krävs det god förmåga att både följa beslutade processer och delta i att utveckla dem.
Egenskaper för att trivas och lyckas hos oss är:
Värderingsstyrd: Genuin, inre vilja att skapa rättvisa villkor för företag och människor
Koordinerande: Tycka om att ha koll och olika rapporter pågående samtidigt
Analytisk och noggrann: Fallenhet för mönster och avvikelser och noga med faktadetaljer
Vi vill gärna ha en samlande kraft och en relationsbyggande kollega i gruppen
Kompetenser som vi tror är värdefulla att ha med sig:
Vana att arbeta med byggentreprenader och byggavtal
Förmåga att kunna kommunicera på formellt och korrekt skriftspråk på svenska
Erfarenhet från arbete i eller nära offentlig verksamhet
Erfarenhet av en uppföljande roll såsom revision, controlling eller leverantörsuppföljning
Vi märker att vi är bäst när vi träffas regelbundet, därför är arbetet förlagt på plats men möjlighet finns att arbeta hemifrån någon gång då och då.
Placering: vårt kontor i Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Om du är intresserad efter att ha läst ovanstående så tar vi gärna emot din ansökan (cv och ett kort brev per e-post). I ansökan behöver du svara på dessa frågor.
Varför vill du arbeta för Rättvist byggande?
Vad är det hos dig som gör att du skulle passa i denna yrkesroll?
Vad innebär "rättvisa" för dig (kopplat till vårt arbete)?
Godkänner du att vi genomför en bakgrundskontroll på dig?
Det kan tillkomma ett enklare arbetsprov under rekryteringsprocessen.
Ansökningsdatum:
Just nu har vi en öppen ansökan och tar intervjuer löpande. Vi kommer inte att intervjua under sommaren men läser ansökningarna som kommer in. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättvist byggande Service AB
(org.nr 559368-3013), http://www.rattvistbyggande.se Kontakt
Morgan Jansson morgan.jansson@rattvistbyggande.se Jobbnummer
9498870