Utlandsstudieambassadör
Uppsala universitet, Avdelningen för internationell mobilitet / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-10-14
Just nu söker Enheten för internationell mobilitet en ny utlandsstudieambassadör som under 2026 kan hjälpa oss marknadsföra och informera om de internationella möjligheter som erbjuds för studenter vid Uppsala universitet.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som utlandsstudieambassadör arbetar du tillsammans i ett team med två andra utlandsstudieambassadörer, i samarbete med Enheten för internationellt mobilitetsstöd, med att genomföra informationsinsatser riktade mot studenter som ännu inte deltagit i någon utlandsaktivitet som t.ex. utbyte, utlandspraktik eller blandad mobilitet/fristående kurs utomlands. Du kommer ansvara för att planera och genomföra olika fysiska och digitala event med syfte att informera om utlandsstudiemöjligheter. Vidare ansvarar ni utlandsstudieambassadörer för våra sociala mediekanaler.
Kvalifikationskrav
För att söka dig till teamet av utlandsstudieambassadörer behöver du vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet, kunna kommunicera flytande på både svenska och engelska samt uppfylla något av följande krav:
- Du har avslutat ett akademiskt utbyte på en eller två terminer vid något av Uppsala universitets partneruniversitet.
- Du har avslutat en Erasmuspraktik.
- Du har avslutat en blandad mobilitet/fristående kurs genom ENLIGHT
Som utlandsstudieambassadör kommer du att arbeta både i ett team och självständigt, förmågan att samarbeta är central och att kunna arbeta självständigt är avgörande. Du tar egna initiativ, är kreativ och flexibel. I arbetet ingår att hålla muntliga presentationer så du bör känna dig trygg med att hålla presentationer och kommunicera inför större grupper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Du har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och/eller Canva samt att du har goda muntliga presentationskunskaper.
Vi eftersträvar representation från alla vetenskapsområden inom Uppsala universitet och uppmanar därför speciellt studenter från Medicin och Farmaci samt teknologi och naturvetenskap att söka. Det är därför meriterande om du läser en utbildning inom medicin och farmaci, alternativt inom teknik och naturvetenskap.
Om anställningen
Du kommer att bli anställd som amanuens. Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.Så ansöker du
Din ansökan ska bestå av följande två delar:
- Curriculum Vitae
- Personligt brev på maximalt två sidor. Följande information ska finnas lättillgängligt i ditt brev:
- Vilket ovan nämnda kriterier du möter
- I vilket land/partneruniversitet/organisation du gjorde ditt utbyte/praktik/blandad mobilitet
- Hur du tror att en internationell erfarenhet har en positiv påverkan på din utbildning/förutsättning för ditt framtida yrkesliv.
- Förslag på aktiviteter/event som skulle bidra till att öka medvetenheten bland studenter om deras möjligheter till utlandsstudier. Titta gärna på vår hemsida om internationella möjligheter och vårt Instagramkonto @studyabroadfromuu för att se det arbetet som görs idag.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Marie-Louise Olsen på marie-louise.olsen@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025, UFV-PA 2025/3083.
