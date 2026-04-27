Utlandsstudieambassadör
2026-04-27
Uppsala universitet, Avdelningen för internationell mobilitet
Enheten för internationellt mobilitetsstöd söker en till två nya utlandsstudieambassadörer som under läsåret 2026/2027 kan hjälpa oss marknadsföra och informera om de internationella möjligheterna som erbjuds för studenter vid Uppsala universitet.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som utlandsstudieambassadör arbetar du tillsammans i ett team med två andra utlandsstudieambassadörer, i samarbete med Enheten för internationellt mobilitetsstöd, med att genomföra informationsinsatser riktade mot studenter som ännu inte deltagit i någon utlandsaktivitet som t.ex. utbytesstudier, utlandspraktik eller blandad mobilitet utomlands. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra olika fysiska och digitala event med syftet att informera om utlandsstudiemöjligheter. Vidare ansvarar ni utlandsstudieambassadörer för våra sociala mediekanaler.
Kvalifikationskrav
För att söka dig till teamet av utlandsstudieambassadörer behöver du vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet, kunna kommunicera flytande på både svenska och engelska samt uppfylla något av följande krav:
Du har avslutat ett akademiskt utbyte på en eller två terminer vid något av Uppsala universitets partneruniversitet.
Du har avslutat en Erasmuspraktik.
Du har avslutat en blandad mobilitet genom ENLIGHT.
Som utlandsstudieambassadör kommer du att arbeta både i ett team och självständigt. Förmågan att samarbeta är central och att kunna arbeta självständigt är avgörande. Du tar egna initiativ, är kreativ och flexibel.
Arbetet innebär träffar som sker vid universitets campus, där du ska delta på plats. Viktigt att notera att det inte är möjligt att delta digitalt på dessa arbetsmöten. I arbetet ingår att hålla muntliga presentationer så du bör känna dig trygg med att hålla presentationer och kommunicera inför större grupper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Du har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och/eller Canva samt att du har goda muntliga presentationskunskaper.
Vi eftersträvar representation från alla vetenskapsområden inom Uppsala universitet och ser det som meriterande att du som söker denna tjänst som studerar teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap
Om anställningen
Du kommer att bli anställd som amanuens. Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.Så ansöker du
Din ansökan ska bestå av följande två delar:
Curriculum Vitae
Personligt brev på maximalt två sidor. Följande information ska finnas lättillgängligt i ditt brev:
Vilket ovan nämnda kriterier du möter
I vilket land/partneruniversitet/organisation du genomförde utbytesstudier/utlandspraktik/blandad mobilitet
Hur du tror att en internationell erfarenhet har en positiv påverkan på din utbildning/förutsättning för ditt framtida yrkesliv.
Förslag på aktiviteter/event som skulle bidra till att öka medvetenheten bland studenter om deras möjligheter till utlandsstudier. Titta gärna på vår hemsida om internationella möjligheter och vårt Instagramkonto @studyabroadfromuu för att se det arbetet som görs idag.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Thomas Fredengren. Thomas.fredengren@uu.se
. Kommunikatör, Sandra Johansson, sandra.l.johansson@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2026, UFV-PA 2026/1060.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
