HR Business Partner | Cibes Lift Group | Gävle
Lernia Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2026-06-12
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Vill du arbeta i en verksamhet där du får stort ansvar, agera nära verksamheten och vara med och utveckla HR-arbetet framåt? Nu söker vi en HR Business Partner till Cibes Lift Group i Gävle med fokus på den svenska organisationen.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
I rollen som HR Business Partner arbetar du nära verksamheten och stöttar chefer i både operativa och strategiska HR‐frågor. Du blir en del av ett HR-team och har ett brett ansvar där du fungerar som partner till flera chefer i organisationen. Du arbetar med allt från arbetsrätt och personalärenden till rekrytering och utveckling av HR-processer. Rollen innebär också ett aktivt deltagande i förändringsarbete, där fokus ligger på att utveckla strukturer och arbetssätt inom HR.
Organisationen är i förändring och under det kommande året finns ett tydligt fokus på att vidareutveckla systemstöd, struktur och arbetssätt inom HR-området.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din roll som HR Business Partner och som trivs i en bred, verksamhetsnära roll. Du är van att arbeta självständigt och ta ansvar, samtidigt som du har lätt för att skapa förtroende i organisationen. Du är en person som tar initiativ, driver ditt arbete framåt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och påverka och utveckla. Du har erfarenhet av att stötta flera chefer parallellt och är bekväm i att hantera både operativa och mer strategiska frågeställningar.
Formell kompetens
Flerårig erfarenhet av arbete inom HR, inklusive tidigare erfarenhet som HR Business Partner
Erfarenhet av rekrytering och brett HR-arbete
God kunskap inom arbetsrätt
Erfarenhet av att arbeta i organisationer med kollektivavtal
Vana att hantera personalärenden och förhandlingar
Erfarenhet av att stötta flera chefer i organisationen
God systemvana inom HR och lön
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med compensation & benefits och ersättningsstruktur
Erfarenhet från internationell miljö
Vana att arbeta i organisationer i förändringÖvrig information
Detta är en direktrekrytering till Cibes Lift Group som genomförs i samarbete med Lernia. Rollen är placerad i Gävle och arbetet sker huvudsakligen på plats, med viss flexibilitet i arbetstider.
Om Cibes Lift Group
Cibes Lift Group är ett internationellt bolag med rötterna i Gävle som utvecklar och levererar hisslösningar till kunder världen över. Med egen produktutveckling och tillverkning skapar bolaget lösningar som kombinerar teknik, funktion och användarvänlighet, med fokus på smidiga installationer och hög kvalitet. Verksamheten präglas av tillväxt, entreprenörsanda och ett nära samarbete inom organisationen, där man ständigt arbetar för att förbättra både produkter och arbetssätt.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Petra på petra.henriksson@lernia.se
Bakgrundskontroll & tester
För den här tjänsten ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Det kan även förekomma tester under processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7893960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Nygatan 41 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9960755