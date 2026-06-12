Administratör transport & logistik - med passion för planering och service
Konsultia AB / Logistikjobb / Svenljunga Visa alla logistikjobb i Svenljunga
2026-06-12
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Om kundföretaget
Vi på Konsultia vågar sticka ut ur mängden genom att se människan bakom sitt CV, vi föredrar rätt inställning istället för långa kravspecar. Tror du på tråkiga arbetsdagar? Det gör inte vi - därav tillsätter vi rätt person på rätt plats! Människor och långvariga relationer är hjärtat i vår organisation, just därför är en hög närvaro hos våra kunder och konsulter det vi brinner för.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som administratör med ansvar för transport- och logistikplanering kommer du att spela en nyckelroll i vår verksamhet. Du säkerställer att våra transporter planeras och genomförs effektivt, samtidigt som du levererar hög service både internt och externt.
• Planera, koordinera och optimera transporter
• Hantera bokningar och administration kopplad till logistikflöden
• Ha löpande kundkontakt och säkerställa hög servicenivå
• Följa upp leveranser och hantera eventuella avvikelser
• Arbeta nära kollegor för att säkerställa smidiga processerProfil
✓ Är mycket kundfokuserad och brinner för att ge god service
✓ Är stresstålig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
✓ Har ett stort intresse för administration, planering och struktur
✓ Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
✓ Har god organisatorisk förmåga och kan prioritera rätt
✓ Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är det om du har truck kort samt erfarenhet från transport, logistik eller liknande administrativ roll.
Övrig information
Dagtid 07-16 med start omgående.
Körkort och bil underlättar
Svenska och Engelska i tal och skriftOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Bussgatan 1 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arom-Dekor Kontakt
Katarina Dakovic Rajcic katarina.dakovic@konsultia.se Jobbnummer
9960769