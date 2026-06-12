Lagerpersonal till Västerviksområdet

Eterni Sweden AB/Västervik / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västervik
2026-06-12


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Eterni söker efter dig som är tillgänglig omgående, har truckkort och gärna erfarenhet av lagerarbete.

Eterni söker efter dig som är tillgänglig omgående och gärna har erfarenhet av lagerabete till industriföretag i Västerviks kommun.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Arbetsuppgifter
Hos Eterni erbjuder vi dig möjligheter till personlig utveckling genom varierade arbetsuppgifter och en trygg arbetsmiljö där du alltid kommer att ha stöd av oss.
Arbetet kommer att innebära olika former av truckkörning som bestäms av kundens aktuella tjänst.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete, har truckkort och är tillgänglig omgående.

Du har truckkort

Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Körkort och tillgång till bil

Du får gärna ha erfarenhet av lager-/terminalarbete

OM TJÄNSTEN

Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult. Arbetet är i första hand sommarjobb men möjlighet till förlängning finns. 2-skift.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.Vi vill gärna träffa alla som söker till Eterni och kommer ta kontakt med dig för en intervju personligen eller digitalt. Om du har viljan, intresset och engagemanget som kännetecknar en Eterni-anställd, så skicka in din ansökan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33  VÄSTERVIK

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik

Kontakt
Linda Malmros
linda.malmros@eterni.se

Jobbnummer
9960766

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