Lagerpersonal till Västerviksområdet
Eterni Sweden AB/Västervik / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västervik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västervik
2026-06-12
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Eterni söker efter dig som är tillgänglig omgående, har truckkort och gärna erfarenhet av lagerarbete.
Eterni söker efter dig som är tillgänglig omgående och gärna har erfarenhet av lagerabete till industriföretag i Västerviks kommun.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Hos Eterni erbjuder vi dig möjligheter till personlig utveckling genom varierade arbetsuppgifter och en trygg arbetsmiljö där du alltid kommer att ha stöd av oss.
Arbetet kommer att innebära olika former av truckkörning som bestäms av kundens aktuella tjänst.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete, har truckkort och är tillgänglig omgående.
Du har truckkort
Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Du får gärna ha erfarenhet av lager-/terminalarbete
OM TJÄNSTEN
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult. Arbetet är i första hand sommarjobb men möjlighet till förlängning finns. 2-skift.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.Vi
vill gärna träffa alla som söker till Eterni och kommer ta kontakt med dig för en intervju personligen eller digitalt. Om du har viljan, intresset och engagemanget som kännetecknar en Eterni-anställd, så skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33 VÄSTERVIK Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik Kontakt
Linda Malmros linda.malmros@eterni.se Jobbnummer
9960766