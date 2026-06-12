Senior testautomationsingenjör
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad verksamhet där kvalitet, automatisering och effektiva leveransflöden är avgörande. Här får du en central roll i att utveckla, förbättra och skala upp testautomationsförmågan i en större organisation, med fokus på lösningar som är hållbara, moderna och anpassade för komplexa behov.
Rollen kombinerar strategiskt arbete med ett tydligt hands-on ansvar. Du arbetar med att designa automatiserade testmiljöer, förbättra testprocesser och vidareutveckla CI/CD-flöden så att test blir en naturlig, stabil och effektiv del av utvecklingskedjan. Du samarbetar nära utvecklings-, test- och verksamhetsteam och bidrar med erfarenhet som hjälper organisationen att driva förändring inom testområdet. Det här är en möjlighet för dig som vill påverka hur testautomation byggs upp och används i stor skala.
ArbetsuppgifterDu designar och bygger automatiserade testmiljöer som är skalbara, stabila och anpassade för verksamhetens behov.
Du utvecklar och förbättrar strategier för testautomation samt formar arbetssätt som stärker kvalitet och effektivitet.
Du implementerar och vidareutvecklar CI/CD-flöden för att skapa smidigare och mer tillförlitliga leveranser.
Du automatiserar testflöden och driver initiativ som minskar manuellt arbete och ökar kvaliteten i testningen.
Du bidrar i förändrings- och transformationsarbete inom testområdet i större organisationer.
Du samarbetar tätt med utvecklings-, test- och verksamhetsteam för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
KravDokumenterad senior erfarenhet av testautomation.
Minst 8 års erfarenhet av att designa och bygga automatiserade testmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att sätta upp och utveckla CI/CD-lösningar.
Mycket god erfarenhet av att automatisera testflöden.
Erfarenhet av transformationsarbete inom testområdet i större verksamheter eller organisationer.
God kommunikativ förmåga på svenska.
MeriterandeErfarenhet av att använda AI inom testområdet.
Erfarenhet av att driva förändringsarbete och etablera moderna testautomationsprocesser i större organisationer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897654-2049785". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9960764