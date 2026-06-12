Loaklvårdare Skara
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Skara Visa alla städarjobb i Skara
2026-06-12
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Vi söker lokalvårdare till matbutik i Skara
Vi söker nu en driven, engagerad och ansvarsfull person som kan börja arbeta så snart som möjligt.
Tjänsten avser lokalvård i en matbutik i Skara, där vi ansvarar för den dagliga städningen av butikens lokaler.
Arbetstiderna är i första hand förlagda till morgonpass, med varierande schema måndag till söndag. Men kan även bli kvällspass.
Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är noggrann, pålitlig, plikttrogen och har en positiv inställning till arbetet.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Du behöver kunna visa dokumentation som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att krävas.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård Skara". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
Skaraborgsgatan 49 (visa karta
)
532 24 SKARA Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9960774